3 أسماء تنافس كوكا على مقعد مهاجم لاتسيو الجديد

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 - 21:08

كتب : إسلام أحمد

كوكا - لاتسيو

يسعى لاتسيو الإيطالي لتدعيم الشق الهجومي في الفريق قبل أيام من نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

أحمد حسن كوكا

النادي : سبورتينج براجا

لاتسيو

ويعد المصري أحمد حسن كوكا ضمن المرشحين لارتداء قميص البيانكوتشيلستي وفقا لتقارير سابقة (طالع التفاصيل).

ووفقا لصحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن كوكا يجد منافسة على مقعد المهاجم لنسور العاصمة.

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ويظهر حسب التقرير أن سيموني إنزاجي مهتم بضم أندريا بيتانيا مهاجم سبال والمُقدرة قيمته بين 15 أو 20 مليون يورو في الصيف الجاري.

كما تظهر عدة أسماء أبرزهم الباراجوياني أنطونيو سانابريا لاعب جنوى، بالإضافة إلى اليوناني كوستاس ميتروجلو لاعب مارسيليا الفرنسي، لكن لاتسيو سيحاول أولا ضم بيتانيا.

لاتسيو يمتلك مهاجمين فقط في قائمته هم الإيطالي تشيرو إيموبيلي والإكوادوري فيليبي كايسيدو المُصاب والمرشح للرحيل عن صفوف لاتسيو.

وتنتهي سوق الانتقالات في إيطاليا في الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

كوكا صاحب الـ 26 عاما انضم لـ براجا في 2015 قبل أن يرحل معارا إلى أوليمبياكوس ويعود من جديد مع بداية هذا الموسم.

وشارك كوكا في 3 مباريات هذا الموسم ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرة، في بداية مثالية للموسم.

منذ انضمامه لـ براجا، وسجل كوكا 25 هدفا وصنع 15 خلال ظهوره في 103 مباراة في كل البطولات.

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