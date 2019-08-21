خاص مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: معلول ليس في السعودية.. يريد الاستمرار مع الأهلي

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 - 20:00

كتب : أحمد الخولي

علي معلول - الأهلي - أطلع برة

نفى مصدر مقرب من علي معلول لاعب الأهلي، تواجده في السعودية للتفاوض على انتقاله إلى أهلي جدة.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وصرّح المصدر لـ FilGoal.com: "معلول حصل على إذن إجازة من الأهلي بشكل رسمي حتى يسافر إلى تونس للاطمئنان على ابنه".

وكانت صحيفة "الرياضية" السعودية قد ذكرت قبل 10 أيام، أن نادي الأهلي السعودي يرغب في الحصول على خدمات معلول.

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المصدر أكمل حديثه وشدد ردا على تلك الأنباء: "معلول غير ملتفت لأي عروض، فهو يريد الاستمرار بصفوف الأهلي".

وأضاف: "اللاعب يشعر بالراحة والانسجام مع الفريق وزملائه اللاعبين، مما انعكس على مستواه حتى صار هدافا للأهلي".

وأنهى معلول الدوري المصري 2018\2019 مسجلا 8 أهداف كأكثر لاعبي الأهلي هزا للشباك.

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