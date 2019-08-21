92 ناديا يدعون إلى جمعية عمومية غير عادية.. ويرفضون لجنة إدارة اتحاد الكرة

أسفر اجتماع أندية الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، عن عدد من التوصيات والقرارات أهمها رفض التعامل مع اللجنة المشكلة من فيفا.

الاجتماع عُقد اليوم الأربعاء في نادي الإعلاميين، وجاءت قراراته كالآتي:

أولا: رفض التعامل مع اللجنة المشكلة المزمع تعيينها من قبل فيفا.

ثانيا: توجيه الدعوة من خلال 92 نادي تقدموا بطلب رسمي لعقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل اللائحة، إعمالا لحقهم الوارد في البند (2) من المادة (28) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصرية لكرة القدم المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأوليمبية المصرية.

وينص البند الثاني من المادة 28 على أن "لربع عدد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في الجمعية العمومية طلب دعوة جمعية عمومية غير عادية سواء بطلب واحد موقع عليه منها، أو بطلبات متفرقة بشرط أن يكون لهذه الطلبات نفس الأسباب".

وتضم الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم 258 ناديا إجمالا.

وشهد اجتماع نادي الإعلاميين، تفويض لجنة من الأندية الحاضرة لمقابلة وزير الرياضة واللجنة الأوليمبية والاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي سيرأسها محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، وأحمد سليمان رئيس نادي أسوان، وهرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد، وعلي سليم رئيس نادي بني سويف، وأحمد مجاهد رئيس نادي ميجا سبورت، ورحمي حجازي رئيس نادي الأقصر.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد عيّن لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني.

وذكر الموقع الرسمي لـ "فيفا" أن القرار جاء في أعقاب زيارة بعثة الاتحاد الدولي للقاهرة بعد استقالة أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم الجماعية.

وأشار بيان فيفا إلى أن اللجنة الخماسية ستدير شؤون اتحاد الكرة بموعد أقصاه 31 يوليو 2020 أو بمجرد إنجاز جميع مهامها، قبل إجراء انتخابات لاختيار مجلس جديد.

وجاءت الأسماء الخمسة في اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة القدم كالآتي:

1- عمرو الجنايني.. عضو مجلس إدارة الزمالك السابق. ( رئيس اللجنة )

2- جمال محمد علي.. العضو السابق للاتحاد المصري لكرة القدم والمدير الفني السابق لمنتخب مصر للناشئين. ( نائب رئيس اللجنة )

3- محمد فضل.. نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق والمدير التنفيذي لبطولة الأمم الإفريقية 2019. ( عضو اللجنة )

4- أحمد عبد الله.. نجم الزمالك الأسبق ومدير لجنة الملاعب في كأس أمم إفريقيا مصر 2019. ( عضو اللجنة )

5- سحر عبد الحق.. رئيس نادي النصر السابقة والعنصر النسائي في اتحاد الكرة. ( عضو اللجنة )

ولا يحق لأي من أعضاء اللجنة الترشح في الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة.

ما هي مهام اللجنة؟

- إدارة الشؤون اليومية لاتحاد الكرة.

- مراجعة النظام الأساسي لاتحاد الكرة وضمان امتثاله للوائح الاتحاد الدولي وقوانينه.

- مراجعة موقف جميع أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة والتأكد من توافقهم مع النظام الأساسي للاتحاد الدولي.

- تنظيم وإجراء الانتخابات لاختيار الأعضاء الجدد لمجلس إدارة اتحاد الكرة.

- وأخيرا، العمل كلجنة انتخابية لتنظيم وإجراء الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة وفقا للوائح الاتحاد.

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