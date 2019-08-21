الألعاب الإفريقية - ميداليات بمصرية بالجملة.. أكرم يحصد ذهبية 800 متر.. ودرويش فضية التايكوندو

توج السباح المصري أحمد أكرم بذهبية سباق 800 متر حرة في منافسات دورة الألعاب الإفريقية 2019 والمقامة حاليا في المغرب.

وحل أحمد أكرم في صدارة ترتيب السباق بعدما حقق زمنا قدره 7:57:21دقيقة.

وحقق زميله المصري مروان القماش الميدالية البرونزية في إطار نفس السباق بعدما حقق زمنا قدره 80:06:90 دقيقة.

كذلك فاز السباح المصري ياسين الشماع بالميدالية البرونزية في سباق 200 متر ظهر بمنافسات السباحة في إطار دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب.

ونجح ياسين الشماع في حصد الميدالية البرونزية بعدما حل ثالثا في سباق 200 ظهر، بزمن 2:03:17 دقيقة.

وأضافت السباحة المصرية هانيا مورو ميدالية جديدة لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب.

وحققت السباحة المصرية ذهبية سباق 1500 متر حرة فى منافسات السباحة بعدما حققت زمنا قدره 17:06:71دقيقة.

وباتت مصر حاليا تحتل صدارة الترتيب العام في ميداليات الدورة الإفريقية بعد النتائج الأخيرة.

وأعادت السباحة المصرية سيطرة البعثة المصرية على الدورة الإفريقية بفضل عدة ميداليات متنوعة تحققت في اليوم الأول من منافسات السباحة.

وفي رياضة التايكوندو أضاف عبد الرحمن درويش ميدالية جديدة للبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب.

وتوج اللاعب بالميدالية الفضية والمركز الثاني في وزن فوق 87 كجم، بمنافسات التايكوندو والمقامة بصالة الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

وواجه درويش في المباراة النهائية، لاعب النيجر رزاق يوسف الذي فاز بنتيجة المباراة في النهاية بنتيجة 17-2.

كذلك أضافت اللاعبة نور عبد السلام، ميدالية جديدة للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب.

وحصدت البطلة المصرية الميدالية الفضية والمركز الثاني في منافسات التايكوندو بوزن تحت 49 كجم في الدورة بصالة الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط المغربية.

وتواجهت نور عبد السلام في النهائي مع بطلة كوت ديفوار فيرمياتا بوما وجاءت نتيجة المباراة في النهاية 34-10 لصالح لاعبة كوت ديفوار.

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