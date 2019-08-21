تليجراف: إنتر ميلان يعلن موقفه بشأن سانشيز يوم الخميس

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 - 20:20

كتب : FilGoal

سانشيز - إنتر

حدد نادي إنتر ميلان الإيطالي غدا الخميس موعدا لإعلان موقفه من التعاقد مع أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

صحيفة "تليجراف" الإنجليزية ذكرت أن نادي إنتر ميلان سيعلن غدا الخميس عن ما وصل إليه في المفاوضات مع مانشستر يونايتد سواء بالتوصل لاتفاق بين الطرفين لاستعارة اللاعب أو لا.

وحتى الآن لم يتوصل إنتر ميلان لاتفاق مع مانشستر يونايتد بشأن رغبته في استعارة مهاجم منتخب تشيلي.

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إنتر ميلان يريد ضم سانشيز على سبيل الإعارة لمدة عام مع أحقية الشراء بنهاية الموسم الحالي.

أما مانشستر يونايتد يريد الحصول على 15 مليون يورو مقابل بيع سانشيز للنادي الإيطالي في الصيف المقبل بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري.

ولا تزال المفاوضات بين الطرفين بشأن راتب اللاعب مستمرة.

ويحصل سانشيز على راتب أسبوعي في مانشستر يونايتد يبلغ 500 ألف جنيه إسترليني.

ولم يقدم النجم التشيلي ما كان متوقعا منه مع الشياطين الحمر ما دفع أولي جونار سولشاير مدرب الفريق الحالي للتفكير جديا في التخلي عن خدماته خاصة مع حجم الراتب الذي يتقاضاه اللاعب.

صاحب الـ 30 عاما انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من أرسنال في صفقة مدوية في 2018.

لكن ما كان يُقدمه أليكسيس بقميص أرسنال، لم يظهره على الإطلاق مع يونايتد.

سانشيز شارك في 45 مباراة مع يونايتد ولم يسجل سوى 5 أهداف وصنع 9.

تحرك إنتر نحو سانشيز جاء بعد تمديد إدين دجيكو لعقده مع روما حتى 2022.

وسبق للتشيلي سانشيز اللعب من قبل في الدوري الإيطالي بقميص أودينيزي.

في إيطاليا، سجل أليكسيس 21 هدفا وصنع 20 خلال ظهوره في 112 مباراة في كل البطولات.

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