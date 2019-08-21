صلاح: هل أشعر بالإرهاق؟ لا أريد الراحة ولو لمباراة واحدة

يرفض محمد صلاح نجم ليفربول الراحة والابتعاد عن المشاركة في المباريات مع ناديه رغم أنه لعب نحو 11 شهرا متواصلا ولم يخض فترة الإعداد كاملة مع الريدز.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

صلاح شارك في أمم إفريقيا 2019 بعد نهاية متأخرة للموسم الماضي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، قبل أن يحضر الأيام الأخيرة من معسكر الإعداد للموسم الجديد ويبدأ في المشاركة.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة سي إن إن: "أعتقد أن ما يجعل كرة القدم مثيرة للغاية هو حب الناس لها، والشغف بها".

ورد على سؤاله هل تشعر بالإرهاق بقوله "لا.. أنا سعيد بلعب كل مباراة ولا أريد حتى الراحة لمباراة واحدة، لذلك أنا سعيد للعب لفترة طويلة".

وشارك الدولي المصري في كل مباريات ليفربول هذا الموسم بشكل أساسي.

لاعب المقاولون العرب السابق سجل هدفا وصنع مثله في 4 مباريات رسمية لعبها هذا الموسم.

ويستعد صلاح مع فريقه لملاقاة أرسنال يوم السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

يذكر أن صلاح سجل 44 هدفا في كل المسابقات في عامه الأول مع الريدز في موسم 2017/18 و 27 هدفا في الموسم الماضي.

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