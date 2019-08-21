كهربا: البطاقة الدولية وصلت.. وسأوضح كل ما حدث قريبا

أعلن محمود عبد المنعم "كهربا" حصوله على بطاقة دولية مؤقتة للمشاركة مع فريقه ديسبورتيفو أفيش.

وقال كهربا عبر حسابه في تويتر: "اليوم استلمت بطاقتي الدولية وكلي ثقة بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا".

وأضاف كهربا: "إن شاء الله سوف أشارك في أول مباراة يوم الجمعة، انتظروني في فيديو على قناتي علي يوتيوب لأوضح كل الأحداث والتفاصيل التي حدثت الفترة الماضية".

وكان النادي البرتغالي قد أرسل طلبا للحصول على بطاقة كهربا بعد توقيع اللاعب مع أفيش لمدة موسمين.

ورفض الاتحاد المصري منح البطاقة الدولية لكهربا إلى النادي البرتغالي بسبب ارتباط اللاعب بعقد ممتد لمدة ثلاث سنوات مع الزمالك.

وأخطر أفيش اتحاد الكرة بتقديم شكوى رسمية ضده ونادي الزمالك من أجل البطاقة الدولية.

وطالب أفيش باستخراج بطاقة دولية مؤقتة تمكن كهربا من اللعب مع الفريق البرتغالي لحين إنهاء وتسوية مشكلته مع نادي الزمالك، وهو ما حدث بحسب اللاعب.

كهربا ترك الزمالك دون إذن النادي قبل انتهاء الموسم الماضي، بعد أن سجل 11 هدفا وصنع مثلهم في الدوري الموسم الماضي.

صاحب الـ25 عاما انتقل للزمالك من إنبي في 2015، ولعب بين عامي 2016 و2018 لاتحاد جدة السعودي قبل العودة للأبيض.

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