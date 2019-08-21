رسميا - الصفقة السابعة.. روما يضم زاباكوستا

أعلن نادي روما الإيطالي ضم الظهير الأيمن دافيدي زاباكوستا قادما من تشيلسي الإنجليزي حتى يناير المقبل.

ديفيد زاباكوستا النادي : تشيلسي روما

الظهير الإيطالي تم وضع خيار تمديد إعارته حتى نهاية يونيو 2020.

زاباكوستا انضم لصفوف تشيلسي قادما من تورينو الإيطالي في صيف 2017 ليحقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي خلال موسمين مع البلوز.

الدولي البالغ 27 عاما علق على ارتداءه قميص الذئاب قائلا: "ممتن للانضمام إلى روما بعد الخبرة التي اكتسبتها خارج البلاد كلاعب وشخصيا".

🇮🇹 Italian international Davide Zappacosta has joined Roma on loan 💪 This summer #ASRoma is supporting charities like @MissingKids, @ICMEC_official & @missingpeople in helping to search for missing kids. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇪🇸🇺🇸🇧🇪🇬🇹🇰🇪🇨🇦🇦🇱 pic.twitter.com/A4qhSSL61f — AS Roma English (@ASRomaEN) August 21, 2019

جانليوكا بتراكي المدير الرياضي لروما صرح عن انضمام الإيطالي "بمقارنة باللاعب الذي عرفته في تورينو، روما الآن يمتلك لاعبا ناضجا وشخص قادر على تقديم فترة جيدة للنادي".

وأصبح زاباكوستا سابع صفقات الفريق الصيف الجاري، بعد ضم ليوناردو سيبنتزولا وأمادو دياورا وجانليوكا مانشيني وباو لوبيز وجوردان فيرتو وميرت شيتين.

ومن المقرر أن يستهل الجيالوروسي مشوارهم في الدوري الإيطالي أمام جنوى الأسبوع المقبل.

وتنتهي سوق الانتقالات الصيفية في الدوري الإيطالي في الثاني من سبتمبر المقبل رفقة أغلب الدوريات الأوروبية الكبرى.

اقرأ أيضا:

كهربا: البطاقة الدولية وصلت.. وسأوضح كل ما حدث قريبا

خبر في الجول - اللجنة الخماسية تجتمع مع وفد الفيفا

ماركا توضح كيف سيكون لـ ريال مدريد الكلمة الأخيرة في انضمام نيمار.. وموقف برشلونة

صلاح: هل أشعر بالإرهاق؟ لا أريد الراحة ولو لمباراة واحدة

كرة طائرة - منتخب الناشئين يفتتح بطولة العالم بفوز مثير على ألمانيا بطل أوروبا