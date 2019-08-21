 صلاح يتحدث عن أسباب استمرار النجاح مع ماني وفيرمينو

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 - 17:40

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - تشيلسي

تحدث نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول عن أسباب نجاحه المبهر مع زميليه ساديو ماني وروبرتو فيرمينو خلال فترة لعبه معهما بصفوف الريدز.

ساديو ماني

النادي : ليفربول

روبيرتو فيرمينو

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

الثلاثي سجل 113 هدفا لليفربول في الموسمين الأخيرين، ويعد هجوم الريدز أحد أخطر الخطوط الأمامية حول العالم.

وقال صلاح عن أسباب النجاح مع ماني وفيرمينو: "أعتقد أنه عمل جماعي فربما أحرزنا أكبر عدد من الأهداف لصالح ليفربول لكن لا يمكني التقليل مما يقدمه باقي الفريق".

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وأضاف في تصريحات لشبكة سي إن إن "باقي الفريق يعملون بجد فيدافعون كثيراً ويعطونا كل كرة ونحاول دائماً إحداث التغيير".

وأردف جناح روما السابق "الشيء الأكثر أهمية هو الاستمرار في الفوز والأهداف سوف تأتي بعد ذلك".

وسجل صلاح هدفا وصنع مثله في شباك نورويتش سيتي ليقود الفريق للفوز 4-1 في افتتاح الدوري، أما ماني فأحرز هدف ليفربول الأول في مرمى ساوثامبتون، وهو الثالث له في آخر مباراتين، وصنع هدفا لفيرمينو ليفوز الريدز 2-1 ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لملاقاة أرسنال ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل، وهما يتصدران جدول الترتيب بست نقاط لكلاهما.

يذكر أن نجمنا المصري هو هداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الأخيرين، بينما شاركه ماني في الجائزة الموسم الماضي.

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