رسميا - ستوريدج ينضم إلى طرابزون

انضم دانييل ستوريدج مهاجم ليفربول السابق لصفوف فريق طرابزون سبور التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ستوريدج وقع لمدة 3 مواسم مع فريق طرابزون سبور في صفقة انتقال حر.

وسيحصل المهاجم الإنجليزي على راتب سنوي يبلغ 3 ملايين يورو حسب تقارير تركية.

ووصل ستوريدج إلى تركيا وعبر الكشف الطبي بنجاح.

ورحل ستوريدج عن صفوف ليفربول بعد نهاية الموسم الماضي عقب فوزه مع الفريق الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا.

وكان ستوريدج البالغ من العمر 29 عاما انضم لصفوف ليفربول في عام 2013 قادما من تشيلسي.

وسجل ستوريدج مع ليفربول 67 هدفا خلال 160 مباراة في مختلف البطولات.

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