رابطة الدوري الإسباني تحدد موعد دربي مدريد
الأربعاء، 21 أغسطس 2019 - 16:57
كتب : FilGoal
أعلنت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" عن موعد مبايات الجولات الخامسة والسادسة والسابعة من الدوري الإسباني للموسم الجاري والتي ستشهد إقامة مواجهة دربي مدريد ما بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد.
ونشرت الرابطة بيانا رسميا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بمواعيد المباريات، ليقام لقاء الدربي بين أتليتكو وريال مدريد يوم 28 سبتمبر التاسعة بتوقيت إسبانيا وهو ذاته توقيت القاهرة.
ويواجه ريال مدريد في الجولة الخامسة نظيره إشبيلية يوم 22 سبتمبر في التاسعة مساء، فيما يواجه برشلونة نظيره غرناطة يوم 21 سبتمبر، أما أتليتكو مدريد فيواجه في نفس اليوم سيلتا فيجو.
⏰ The kick-off times (CET) for Matchday 5 in #LaLigaSantander. pic.twitter.com/qlNyZhqlzt— LaLiga (@LaLigaEN) August 21, 2019
وضمن منافسات الجولة السادسة برشلونة يواجه فياريال يوم 24 سبتمبر، أما ريال مدريد فضد نظيره أوساسونا يوم 25 سبتمبر وأتليتكو يواجه ريال مايوركا في نفس اليوم.
⏰ The kick-off times (CET) for Matchday 6 in #LaLigaSantander. pic.twitter.com/MgvpbIuV8f— LaLiga (@LaLigaEN) August 21, 2019
وخلال الجولة السابعة التي تشهد مواجهة الدربي، يلعب برشلونة ضد خيتافي في نفس اليوم في تمام الرابعة عصرا.
⏰ The kick-off times (CET) for Matchday 7 in #LaLigaSantander. pic.twitter.com/6gBX73BMbk— LaLiga (@LaLigaEN) August 21, 2019
وأقيمت جولة واحدة في الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري فاز خلالها ريال مدريد ضد سيلتا فيجو بنتيجة 3-1، وأتليتك بلباو ضد برشلونة بنتيجة 1-0، وأتليتكو مدريد ضد خيتافي بنتيجة 1-0.
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