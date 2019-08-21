رابطة الدوري الإسباني تحدد موعد دربي مدريد

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 - 16:57

كتب : FilGoal

جاريث بيل - ريال مدريد - أتليتكو مدريد

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" عن موعد مبايات الجولات الخامسة والسادسة والسابعة من الدوري الإسباني للموسم الجاري والتي ستشهد إقامة مواجهة دربي مدريد ما بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد.

ونشرت الرابطة بيانا رسميا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بمواعيد المباريات، ليقام لقاء الدربي بين أتليتكو وريال مدريد يوم 28 سبتمبر التاسعة بتوقيت إسبانيا وهو ذاته توقيت القاهرة.

ويواجه ريال مدريد في الجولة الخامسة نظيره إشبيلية يوم 22 سبتمبر في التاسعة مساء، فيما يواجه برشلونة نظيره غرناطة يوم 21 سبتمبر، أما أتليتكو مدريد فيواجه في نفس اليوم سيلتا فيجو.

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وضمن منافسات الجولة السادسة برشلونة يواجه فياريال يوم 24 سبتمبر، أما ريال مدريد فضد نظيره أوساسونا يوم 25 سبتمبر وأتليتكو يواجه ريال مايوركا في نفس اليوم.

وخلال الجولة السابعة التي تشهد مواجهة الدربي، يلعب برشلونة ضد خيتافي في نفس اليوم في تمام الرابعة عصرا.

وأقيمت جولة واحدة في الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري فاز خلالها ريال مدريد ضد سيلتا فيجو بنتيجة 3-1، وأتليتك بلباو ضد برشلونة بنتيجة 1-0، وأتليتكو مدريد ضد خيتافي بنتيجة 1-0.

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