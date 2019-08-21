تعديل موعد مباراة الزمالك والمقاصة في كأس مصر

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مباراة الزمالك ومصر للمقاصة في ربع نهائي كأس مصر.

وحددت لجنة المسابقات الساعة الثامنة من مساء الأربعاء المقبل لإقامة المباراة بدلا من التاسعة والنصف.

وتقام مباراة ربع النهائي يوم الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك السبت المقبل على ملعب برج العرب أمام ديكاداها الصومالي في إياب دور 64 من دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الزمالك بسبعة أهداف نظيفة.

أما المقاصة فيبدأ أول مبارياته هذا الموسم يوم الأربعاء عند مواجهة الزمالك في ربع النهائي.

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