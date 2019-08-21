صلاح: هذه هي كلمات كلوب التحفيزية قبل بداية الموسم الجديد

كشف نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول حديث مدربه يورجن كلوب مع اللاعبين قبل بداية الموسم الجديد، عقب عودة الفريق لمنصات التتويج.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال صلاح في تصريحات لشبكة سي إن إن: "كلوب طالبنا بأن نستمر في العمل بجد إذا كنا نرغب في الفوز بألقاب أخرى".

وأضاف هداف ليفربول "لقد طلب منا أن نقدم مجهوداً أكبر مما فعلناه في الموسم الماضي مع ضرورة التحلي بالتواضع".

أنهى ليفربول الموسم الماضي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وافتتح موسمه الحالي بحصد كأس السوبر الأوروبي، ويدخل المنافسة على 5 ألقاب أخرى.

وأوضح صلاح "أكد لنا كلوب أن دوري الأبطال انتهى العام الماضي وعلينا نسيان ذلك، والكفاح من أجل التتويج بألقاب جديدة في الموسم المقبل".

يلعب الريدز 3 بطولات محلية في إنجلترا، الدوري وكأس إنجلترا وكأس رابطة المحترفين، بالإضافة لدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وخسر ليفربول لقب الدرع الخيرية على يد مانشستر سيتي مع بداية الموسم.

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