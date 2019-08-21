صلاح: هذه هي كلمات كلوب التحفيزية قبل بداية الموسم الجديد

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 - 16:30

كتب : FilGoal

كلوب - ليفربول - توتنام

كشف نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول حديث مدربه يورجن كلوب مع اللاعبين قبل بداية الموسم الجديد، عقب عودة الفريق لمنصات التتويج.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال صلاح في تصريحات لشبكة سي إن إن: "كلوب طالبنا بأن نستمر في العمل بجد إذا كنا نرغب في الفوز بألقاب أخرى".

وأضاف هداف ليفربول "لقد طلب منا أن نقدم مجهوداً أكبر مما فعلناه في الموسم الماضي مع ضرورة التحلي بالتواضع".

أخبار متعلقة

صلاح: هل أشعر بالإرهاق؟ لا أريد الراحة ولو لمباراة واحدة مدربه: حجازي يبكي ليعود في أقرب وقت حارس ليفربول الجديد: مدافعو ليفربول مثل الحيوانات! حارس ليفربول الجديد يوضح أسباب تفاهم صلاح وماني وفيرمينو

أنهى ليفربول الموسم الماضي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وافتتح موسمه الحالي بحصد كأس السوبر الأوروبي، ويدخل المنافسة على 5 ألقاب أخرى.

وأوضح صلاح "أكد لنا كلوب أن دوري الأبطال انتهى العام الماضي وعلينا نسيان ذلك، والكفاح من أجل التتويج بألقاب جديدة في الموسم المقبل".

يلعب الريدز 3 بطولات محلية في إنجلترا، الدوري وكأس إنجلترا وكأس رابطة المحترفين، بالإضافة لدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وخسر ليفربول لقب الدرع الخيرية على يد مانشستر سيتي مع بداية الموسم.

اقرأ أيضا

جوزيه لـ في الجول: ترشيحي لتدريب الأهلي؟ اعتزلت ولا يوجد ما يجعلني أغير قراري حاليا

سبورت: ميسي قد يشارك ضد بيتيس

كارتيرون يوضح لـ في الجول حقيقة ترشيحه مورينيو لتدريب الأهلي

تقرير: اهتمام فرنسي بضم وردة

رونالدو: يمكنني اللعب حتى عامي الـ 41.. نجلي صُدم عند مشاهدة مكان نشأتي

محمد صلاح ليفربول يورجن كلوب

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالستينو التشيلي.. ألوان فلسطين التي ترفض الاستسلام 11 دقيقة | تقرير في الجول
هنري يعترف بوضعه الصعب بعد الرحيل عن تدريب موناكو 15 دقيقة | أوروبا
ذا صن: يونايتد يبدأ الاستعداد لضم سانشو في يناير 44 دقيقة | أوروبا
مران الأهلي – تدريبات على إنهاء الهجمات.. وجلسة بين عبد الحفيظ ورمضان صبحي 46 دقيقة | مصر
مصر الأوليمبي يواجه السعودية مرتين وديا في سبتمبر ساعة | مصر
92 ناديا يدعون إلى جمعية عمومية غير عادية.. ويرفضون لجنة إدارة اتحاد الكرة ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خطوة للخطيب بعد الخسارة أمام بيراميدز 2 انتهت نهائي مونديال الناشئين – يد مصر (32) يد ألمانيا (28) الفراعنة أبطاااال العالم 3 خبر في الجول – لاسارتي يتمسك بالحصول على الشرط الجزائي من الأهلي.. ووكيله يعقب 4 ستانويفيتش لـ في الجول: الزمالك لم يخبرني بتعييني.. وهذا ردي على انتقادات العمل في إسرائيل

قد ينال إعجابك