وكيله: ديمبيلي يرغب في الاستمرار مع برشلونة رغم اهتمام كبار أوروبا بضمه

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 - 15:36

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - برشلونة - الصورة من حساب برشلونة

قال موسى سيسوكو وكيل أعمال عثمان ديمبيلي جناح برشلونة إنه على الرغم من وجود اهتمام عدد كبير من كبار أندية أوروبا، إلا أن موكله يرغب في الاستمرار مع فريقه والتألق معه. وذلك حسب تصريحاته لصحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وصرح سيسوكو قائلا: "أردت أن أوضح موقف عثمان ديمبيلي، إنه لا يخطط للرحيل عن برشلونة حاليا، هذا بالطبع موقفه الثابت ولأشهر عديدة، ولا يوجد سبب يتسبب في تغيير رأينا الآن".

وأضاف "عثمان يشعر أنه بخير تماما مع برشلونة وسيظل عازما على القتال من أجل مركزه على المدى الطويل".

أخبار متعلقة

تقرير: سان جيرمان طلب ضم ديمبيلي ضمن صفقة نيمار صدمة جديدة.. برشلونة يعلن غياب ديمبيلي 5 أسابيع للإصابة ليكيب: يوفنتوس يحول أنظاره من إيكاردي إلى موسى ديمبيلي

وواصل "رغم وجود اهتمام عدد كبير من الأندية الكبرى في أوروبا، عثمان مقتنع أنه يرغب في الاستمرار مع برشلونة وكل شيء جاهز لكي يتألق مع الفريق".

صاحب الـ22 عاما انضم إلى برشلونة في صيف 2017 بمبلغ 125 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

وشارك ديمبيلي في افتتاحية الدوري الإسباني مع برشلونة ضد أتليتك بلباو والتي خسرها فريقه أمام مضيفه الباسكي بنتيجة 1-0.

ويعاني ديمبيلي من الإصابة حاليا التي ستبعده حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

اقرأ أيضا

جوزيه لـ في الجول: ترشيحي لتدريب الأهلي؟ اعتزلت ولا يوجد ما يجعلني أغير قراري حاليا

سبورت: ميسي قد يشارك ضد بيتيس

كارتيرون يوضح لـ في الجول حقيقة ترشيحه مورينيو لتدريب الأهلي

تقرير: اهتمام فرنسي بضم وردة

رونالدو: يمكنني اللعب حتى عامي الـ 41.. نجلي صُدم عند مشاهدة مكان نشأتي

سوق الانتقالات

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالستينو التشيلي.. ألوان فلسطين التي ترفض الاستسلام 3 دقيقة | تقرير في الجول
هنري يعترف بوضعه الصعب بعد الرحيل عن تدريب موناكو 7 دقيقة | أوروبا
ذا صن: يونايتد يبدأ الاستعداد لضم سانشو في يناير 36 دقيقة | أوروبا
مران الأهلي – تدريبات على إنهاء الهجمات.. وجلسة بين عبد الحفيظ ورمضان صبحي 39 دقيقة | مصر
مصر الأوليمبي يواجه السعودية مرتين وديا في سبتمبر ساعة | مصر
92 ناديا يدعون إلى جمعية عمومية غير عادية.. ويرفضون لجنة إدارة اتحاد الكرة ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خطوة للخطيب بعد الخسارة أمام بيراميدز 2 انتهت نهائي مونديال الناشئين – يد مصر (32) يد ألمانيا (28) الفراعنة أبطاااال العالم 3 خبر في الجول – لاسارتي يتمسك بالحصول على الشرط الجزائي من الأهلي.. ووكيله يعقب 4 ستانويفيتش لـ في الجول: الزمالك لم يخبرني بتعييني.. وهذا ردي على انتقادات العمل في إسرائيل

قد ينال إعجابك