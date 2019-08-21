وكيله: ديمبيلي يرغب في الاستمرار مع برشلونة رغم اهتمام كبار أوروبا بضمه

قال موسى سيسوكو وكيل أعمال عثمان ديمبيلي جناح برشلونة إنه على الرغم من وجود اهتمام عدد كبير من كبار أندية أوروبا، إلا أن موكله يرغب في الاستمرار مع فريقه والتألق معه. وذلك حسب تصريحاته لصحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وصرح سيسوكو قائلا: "أردت أن أوضح موقف عثمان ديمبيلي، إنه لا يخطط للرحيل عن برشلونة حاليا، هذا بالطبع موقفه الثابت ولأشهر عديدة، ولا يوجد سبب يتسبب في تغيير رأينا الآن".

وأضاف "عثمان يشعر أنه بخير تماما مع برشلونة وسيظل عازما على القتال من أجل مركزه على المدى الطويل".

وواصل "رغم وجود اهتمام عدد كبير من الأندية الكبرى في أوروبا، عثمان مقتنع أنه يرغب في الاستمرار مع برشلونة وكل شيء جاهز لكي يتألق مع الفريق".

صاحب الـ22 عاما انضم إلى برشلونة في صيف 2017 بمبلغ 125 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

وشارك ديمبيلي في افتتاحية الدوري الإسباني مع برشلونة ضد أتليتك بلباو والتي خسرها فريقه أمام مضيفه الباسكي بنتيجة 1-0.

ويعاني ديمبيلي من الإصابة حاليا التي ستبعده حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

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