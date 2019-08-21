أدريان: كأس السوبر الأوروبي نامت بين أحضاني

كشف أدريان حارس ليفربول الجديد عن قيامه بالنوم وكأس السوبر الأوروبي في أحضانه عقب التتويج بها.

وتوج ليفربول بكأس السوبر الأوروبي بالفوز على تشيلسي بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2-2.

وقال أدريان عن حماس مدربه يورجن كلوب حين قال اسمه على طريقة فيلم روك: "أثناء فترة اللعب مع وست هام قام كثيرون بهذا الأمر. اسمي مضحك للقيام بهذه النكتة".

وأضاف في تصريحات لموقع ناديه: "كان المدرب رائعًا في تلك اللحظة. كان الجميع سعداء وهو يبتسم في هذا الموقف كان كلوب في مزاج رائع".

وأردف "بعد أسبوع واحد فقط، لعبت مباراة كأس السوبر وحصلت على هذا الشعور الرائع. وشعرت بالسعادة داخلي".

وأوضح "كنت أتناول العشاء مع اللاعبين بعد المباراة وتحدثت مع جيمس ميلنر الذي قال لي هل تريد أن تأخذ الكأس معك فأجبته بأنني سأنام مع الكأس، وأنا سعيد أكثر بالنوم والكأس في حضني".

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