رسميا - إيقاف مودريتش ومولينا مباراة واحدة

قررت لجنة العقوبات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد مباراة واحدة بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مواجهة سيلتا فيجو.

لوكا مودريتش النادي : ريال مدريد ريال مدريد

كما تعرض خورخي مولينا لاعب خيتافي للإيقاف مباراة واحدة بعد طرده أمام أتليتكو مدريد.

وكان الثنائي مودريتش ومولينا قد تعرضا للطرد المباشر في الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني.

وحصل 6 لاعبين في الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني للطرد، وكانت هناك تكهنات بإيقاف مودريتش ومولينا أكثر من مباراة واحدة بسبب الطرد المباشر.

وكشفت صحيفة آس أن تقرير الحكم أوضح أن طرد مودريتش بسبب الضرب في منطقة وتر أكيلس دون إمكانية خوض الكرة.

وقدم ريال مدريد دفاع عن اللاعب أن التقرير غير دقيق بسبب محاولة لعب الكرة لكن تحرك المنافس تسبب في الضرب بشكل غير إداري.

ووفقا لقانون الاتحاد الإسباني يتم إيقاف اللاعب لمدة مباراة، وإذا حدث ذلك التصرف خارج اللعبة أو عندما يتم إيقاف اللعبة فيتم إيقافه لمدة ثلاث مباريات أو لمدة تصل إلى شهر واحد.

وبالتالي يغيب لوكا مودريتش عن المباراة المقبلة لريال مدريد أمام بلد الوليد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

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