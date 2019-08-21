دي روسي: أشعر بالسعادة في بوكا جونيورز مثل روما

يرى دانييلي دي روسي أن بوكا جونيورز هو المكان الوحيد الذي يأتي بجانب روما ويشعره بالسعادة.

وكان دي روسي قد انتقل إلى صفوف الفريق الأرجنتيني بعد انتهاء تعاقده مع فريق روما.

وقال دي روسي لشبكة فوكس سبورت: "أنا سعيد للغاية هنا، واستقبلتني الجماهير بطريقة لا تنسى".

وأضاف "في البداية كان الأمر مرعبا ولكنني الآن سعيدا، اللعب في لا بومبونيرا حلما وهو أمر سحري".

وعن كواليس انتقاله أوضح دي روسي "استغرق الأمر بعض الوقت بالنسبة لي لفهم كيف يمكن لعائلتي التكيف مع العديد من التغيرات".

وتابع "الانتقال للصين مثلا لم يكن بإمكاني تحقيق المزيد، لكنني أردت الشعور بالحياة والسعادة، والمكان الوحيد الذي يمكن أن يمنحني ذلك هو بوكا جونيورز بعد روما".

وكشف دي روسي "بعد مقابلة مارادونا وتحقيق حلمي، أود مقابلة خوان ريكيلمي، أعتقد أن إنييستا فقط أفضل منه فهو لاعب خط وسط الأكثر اكتمالا في التاريخ".

وأتم تصريحاته "تلقيت الكثير من الاهتمام هنا، لكنني أود أن يكون ذلك أقل قليلا، لا أريد أن أعامل بطريقة مختلفة عن زملائي في الفريق".

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