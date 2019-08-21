ميتشو: سعيد بانتهاء الأسبوع الذي هددني كإنسان ومدرب.. إلى العمل الآن لخدمة الزمالك

يشعر ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" بالراحة والسعادة لانتهاء الأسبوع "الذي هدده كإنسان وكمدرب".

وقال ميتشو مدرب الزمالك الجديد: "أشعر بالراحة لانتهاء الأسبوع الذي هددني كإنسان وكمدرب عمل بكل قوة لخدمة أورلاندو بايرتس وجنوب إفريقيا".

وأردف عبر حسابه على تويتر: "قضيت أياما وليالي دون نوم كالسمك في الماء، لكم الآن إلى ملعب التدريب لخدمة الزمالك والكرة المصرية".

Relieved that terrible week threatening to destroy me as human being&hardworking coach serving wholeheartedly ORLANDO PIRATES&South African football with sleepless nights&tireless days is back like,,Fish in the water,,to football training field to serve ZAMALEK&Egyptian football pic.twitter.com/epv8nzxzfl — MICHOcoach-WOLF OF SERBIA (@michocoach) August 21, 2019

وفي وقت سابق، رد الصربي على تقارير اتهامه بالتحرش الجنسي من صحيفة في جنوب إفريقيا.

وزعمت صحيفة في جنوب إفريقيا أن ميتشو تقدم باستقالته من تدريب أورلاندو، بعد اتهامه بالتحرش الجنسي من عاملة في فندق.

وقال ميتشو لـFilGoal.com: "هكذا يريدون إيقافي عن القدوم إلى مصر، أنا صيد ثمين للصحافة مثل سمكة في بحر".

وأوضح "لست متهما بالتحرش، هذه أخبار كاذبة من صحيفة تريد جذب الانتباه عن خسارة أورلاندو بايرتس في الكأس ووضع اللوم علي في الخسارة".

ويخوض ميتشو أولى مواجهاته مع الزمالك ضد ديكيداها الصومالي السبت المقبل في إياب دور الـ64 لدوري الأبطال، في وقت فاز فيه الزمالك ذهابا 7-0.

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