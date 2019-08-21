تقرير - باتشوايي لا يرغب في الرحيل عن تشيلسي خلال الصيف الجاري

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 - 14:18

كتب : FilGoal

ميتشي باتشواي - بلجيكا - أيسلندا

يرغب ميتشي باتشوايي في الاستمرار مع تشيلسي خلال الموسم الجاري وعدم الرحيل والقتال على مركزه حتى شهر يناير المقبل. وذلك حسب تقرير نشره موقع "لندن إيفينينج ستاندرد".

وقال التقرير عن باتشوايي سيقيم وضعه مع تشيلسي خلال شهر يناير المقبل، ولا يرغب في الرحيل خلال السوق الصيفية الجارية سواء معارا أو في صفقة بيع نهائية.

ويرغب المهاجم صاحب الـ25 عاما في اللعب بانتظام لكي يتأكد أنه سيتواجد ضمن تشكيل بلجيكا لبطولة يورو 2020 في الصيف المقبل.

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ويعد باتشوايي في تشيلسي حاليا هو الخيار الثالث بعد أوليفيه جيرو وتامي أبراهام، لكنه لا يرغب في الضغط على فريقه للرحيل حاليا.

وانضم الدولي البلجيكي إلى تشيلسي في صيف 2016 بمبلغ 39 مليون يورو، وخرج معارا في يناير 2018 إلى بوروسيا دورتموند كما قضى نصف الموسم الماضي معارا إلى فالنسيا ونصف الآخر معارا إلى كريستال بالاس.

ولم يشارك صاحب الـ25 عاما في أي مباراة مع تشيلسي خلال الموسم الجاري، لكنه لعب مباراة مع الفريق الرديف سجل خلالها هدفين وصنع هدفا.

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