سعفان الصغير يفتح النار على عواد: تذكر أفضال الناس عليك واشكر الله

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 - 14:02

كتب : FilGoal

محمد عواد - الوحدة

هاجم سعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلي، حارس مرماه السابق محمد عواد.

وقال الصغير لقناة تايم سبورتس: "أقول لعواد أن يتذكر أفضال الناس عليه، وأن يحمد الله لأن كثيرين يتمنون ما هو فيه".

وأردف "عواد يعرف أنني صاحب فضل عليه، ولا يقدر أن يقول عني أمر سيء".

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وأضاف "عواد يقول إنه سيكشف المستور في الإسماعيلي! لا يوجد مستور في الإسماعيلي وكل الأمور واضحة".

وشدد "عواد لا يقدر أن يقول كلمة سيئة عني. الحارس (اتدلع) أكثر من أي حارس في الإسماعيلية، وإن عاد مرة أخرى لن أبقى في النادي".

وقارن الصغير موقف عواد بزميله السابق محمود متولي المنتقل للأهلي قائلا: "لو كنت تريد الرحيل فإرحل باحترام، متولي أتى وودعنا لأنه رحل باحترام".

وتنبأ الصغير بحدوث مشاكل في الزمالك مع وجود عواد، والمصاب محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل في مركز حراسة المرمى.

محمد عواد قضى الموسم الماضي معارا لنادي الوحدة السعودي، وانتقل للزمالك في السوق الصيفية الحالية.

صاحب الـ27 عاما شارك في 27 مباراة مع الوحدة في الدوري السعودي، وحافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات.

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