مدربه: حجازي يبكي ليعود في أقرب وقت

قال سلافين بيليتش المدير الفني لوست بروميتش ألبيون إن مدة غياب مدافعه أحمد حجازي عن الملاعب تؤثر نفسيا على اللاعب المصري.

وخضع حجازي لعملية جراحية في الكاحل قبل بداية الموسم، ومن المنتظر أن يعود للمشاركة بشكل طبيعي بعد 5 أسابيع حسب تصريحات مدربه.

وقال بيليتش في تصريحات أبرزتها جريدة برمنجام ميل "حجازي يتفوق على الجدول الزمني الذي وضع من أجل تأهيله، فغيابه سيمتد لخمسة أسابيع".

وأضاف المدرب الكرواتي "حجازي يتمتع بعقلية احترافية رائعة، إنه يبكي للعودة".

وأوضح مدرب وست بروميتش "من الرائع أن أملك لاعبا مثل هذا في فريقي".

وست بروميتش انتصر هذا الأسبوع بثنائية مقابل هدف على حساب لوتن تاون بفضل ثنائية جرادي ديانجانا.

ووصل وست بروميتش للنقطة السابعة في المركز الثالث.

اقرأ أيضا:

القيعي: كنت أحاول نسيان هزيمة صن داونز لـ لاسارتي إلى أن هاجم الإدارة في المؤتمر الصحفي

القيعي غاضبا: الحكام المصريين ليسوا بخير والأخطاء أحيانا تكون متعمدة

أمير عزمي: 4 أسباب أدت لخسارة الدوري.. رحيل كهربا وكاسونجو وإصابة ساسي

دونجا: لم يصعد أي مشجع لغرف لاعبي المنتخب ولكن المشكلة كانت عند صلاح فقط

رئيس لجنة الحكام يرد على انتقاده بسبب العمل في قناة الأهلي.. وحقيقة إيقاف جهاد جريشة