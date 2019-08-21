مدربه: حجازي يبكي ليعود في أقرب وقت

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 - 11:40

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - وست بروميتش ألبيون

قال سلافين بيليتش المدير الفني لوست بروميتش ألبيون إن مدة غياب مدافعه أحمد حجازي عن الملاعب تؤثر نفسيا على اللاعب المصري.

وخضع حجازي لعملية جراحية في الكاحل قبل بداية الموسم، ومن المنتظر أن يعود للمشاركة بشكل طبيعي بعد 5 أسابيع حسب تصريحات مدربه.

وقال بيليتش في تصريحات أبرزتها جريدة برمنجام ميل "حجازي يتفوق على الجدول الزمني الذي وضع من أجل تأهيله، فغيابه سيمتد لخمسة أسابيع".

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وأضاف المدرب الكرواتي "حجازي يتمتع بعقلية احترافية رائعة، إنه يبكي للعودة".

وأوضح مدرب وست بروميتش "من الرائع أن أملك لاعبا مثل هذا في فريقي".

وست بروميتش انتصر هذا الأسبوع بثنائية مقابل هدف على حساب لوتن تاون بفضل ثنائية جرادي ديانجانا.

ووصل وست بروميتش للنقطة السابعة في المركز الثالث.

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أحمد حجازي وست بروميتش ألبيون

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