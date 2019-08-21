حارس ليفربول الجديد يوضح أسباب تفاهم صلاح وماني وفيرمينو

مجرد أيام قليلة كانت كافية ليتعرف أدريان حارس ليفربول الجديد على أسباب تفاهم الثلاثي الناري للريدز، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

الثلاثي سجل 113 هدفا لليفربول في الموسمين الأخيرين، ويعد هجوم الريدز أحد أخطر الخطوط الأمامية حول العالم.

وقال أدريان في تصريحات لموقع ناديه "لقد لعبت ضد صلاح وماني وفيرمينو عدة مرات، واستمتع باللعب معهم في التدريبات الآن وأرى جيدا كيف يلعبون".

وأضاف الحارس الإسباني "أنا سعيد بهم حقًا لأنهم يبلون بلاءً حسناً، فهناك تفاهم عظيم بينهم".

وأردف "إن كل منهم لاعب رائع على حدة، لكن في غرفة الملابس هم أصدقاء ليسوا مجرد زملاء، ويمكنك أن ترى هذا الشعور على أرض الملعب".

وسجل صلاح هدفا وصنع مثله في شباك نورويتش سيتي ليقود الفريق للفوز 4-1 في افتتاح الدوري، أما ماني فأحرز هدف ليفربول الأول في مرمى ساوثامبتون، وهو الثالث له في آخر مباراتين، وصنع هدفا لفيرمينو ليفوز الريدز 2-1 ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لملاقاة أرسنال ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل، وهما يتصدران جدول الترتيب بست نقاط لكلاهما.

يذكر أن نجمنا المصري هو هداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الأخيرين، بينما شاركه ماني في الجائزة الموسم الماضي.

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