لا جازيتا: إيكاردي يرفض فكرة الانضمام إلى نابولي أو موناكو

رفض ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان فكرة الانضمام إلى موناكو أو نابولي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

ماورو إيكاردي النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وقال التقرير إن كل من موناكو ونابولي قد أبدى اهتمامه بضم المهاجم الأرجنتيني صاحب الـ26 عاما، لكن إيكاردي قرر أنه لن يرحل عن إنتر إلا في حالة وحيدة وهي الانضمام إلى يوفنتوس.

صحيفة ليكيب الفرنسية قالت في وقت سابق إن يوفنتوس قد حول أنظاره لضم موسى ديمبيلي مهاجم ليون خلال السوق الصيفية الجارية والتي تنتهي يوم 2 سبتمبر المقبل.

الحرب مفتوحة على مصرعيها بين إنتر وإيكاردي، إن كان الأرجنتيني يرغب في مقاضاة فريقه لتجميده في الفترة الجارية حسب تقارير صحفية. (طالع التفاصيل)

أنطونيو كونتي المدير الفني أكد في بداية مشواره مع الفريق اتفاقه مع الإدارة على ابتعاد إيكاردي والبلجيكي رادجا نيانجولان عن مشروع الفريق وفتح الباب لرحيلهم. وبالفعل رحل ناينجولان إلى كالياري معارا، أما إيكاردي فلم ينضم لأي فريق بعد.

ووفقا لصحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن بيبي ماروتا المدير التنفيذي وبييرو أوسيلو المدير الرياضي عقدوا اجتماعا مع إيكاردي وأخبروه أنه لا يمتلك أي فرصة للمشاركة لمدة دقيقة واحدة في الموسم المقبل مع إنتر.

لكن إيكاردي أصر على موقفه وأفصح لهم عن رغبته في الرحيل صوب يوفنتوس فقط، مهددا بالبقاء وعدم الرحيل.

وما الذي أجج الخلاف بين الطرفين؟ يرجع ذلك لفترة تدريب لوتشيانو سباليتي للفريق.

ماذا حدث؟

الصراع كان على أشده مؤخرا عقب مواجهة بارما في الدوري الإيطالي بين لوتشيانو سباليتي مدرب الفريق وماورو إيكاردي عقب تصريحات وكيلته وزوجته واندا نارا، والمدرب الإيطالي انتقد مهاجمه علانية.

وصرح سباليتي :"علينا أن نحل الوضع مع إيكاردي، الصحفيون تحدثوا كثيرا عنه، المدير الرياضي قبل الحديث عن الأمر ويجب أن يفعلوا ذلك لأن وضعنا الحالي بحاجة للحل".

وبعد ذلك بساعات رد بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر قائلا :"قلت سابقا ما يجب أن أقوله، تحدثت مع سباليتي عبر الهاتف وسأفعل ذلك غدا، كلانا يعمل من أجل مصلحة إنتر، لكن إيكاردي ليس قضيتنا، إنها فقط أمور داخل النادي".

واندا نارا تحدثت بدورها وبصفتها وكيلة إيكاردي لكنها زادت من الوضع سوء أكثر وقالت :"إن كان علي الاختيار بين العقد الجديد وشخص بإمكانه مساندة إيكاردي ليتطور أكثر، فسأفضل الشخص الذي سيساعد ماورو".

تصريحات واندا نارا أغضبت إدارة إنتر كثيرا، وبما أنه قائد الفريق فشهد ذلك مثالا سيئا حسبما وصفه موقع "كالتشيو ميركاتو" خاصة وأن واندا وكيلته وبالتالي تعبر عن رأيه كلاعب.

الأمور تطورت سريعا ليقرر إنتر سحب شارة القيادة من إيكاردي وأعطاها لـ سمير هاندانوفيتش حارس مرمى الأفاعي.

بعد ذلك غاب إيكاردي عن رحلة فريقه إنتر مواجهة رابيد فيينا في إطار ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي "بقرار شخصي منه" وفقا لما أعلنه سباليتي.

ويمتد تعاقد إيكاردي مع النيراتزوري حتى صيف عام 2021.

وانضم إيكاردي إلى إنتر ميلان قادما من صفوف سامبدوريا في صيف عام 2013.

قائد الفريق السابق البالغ 26 عاما سجل 124 هدفا في 219 مباراة بقميص إنتر في جميع المسابقات.

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