فيورنتينا يعلن وصول ريبيري تمهيدا للتعاقد معه

وصل فرانك ريبيري إلى مدينة فلورنسا الإيطالية تمهيدا للتعاقد مع فيورنتينا لمدة موسمين في انتقال حر.

فرانك ريبيري النادي : فيورنتينا فيورنتينا

وكان ريبيري -36 عاما- قد انتهى تعاقده مع بايرن ميونيخ بعد 12 عاما قضاها داخل النادي الألماني.

وكشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن اللاعب وصل لاتفاق بالفعل مع نادي فيورنتينا ويتبقى فقط الكشف الطبي قبل الإعلان الرسمي.

ومن المنتظر أن يجري ريبيري الكشف الطبي اليوم الأربعاء قبل الإعلان الرسمي عن تعاقده لمدة موسمين.

وأوضح التقرير أن اللاعب يحصل على 4 ملايين يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى 500 ألف يورو على هيئة محفزات إضافية.

وحقق ريبيري خلال مسيرته مع بايرن ميونيخ 23 بطولة مختلفة.

وخاض ريبيري 556 مباراة في مسيرته ونجح في تسجيل 146 هدفا وصنع 210 آخرين.

كما شارك في 81 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي ونجح في تسجيل 16 هدفا.

اقرأ أيضا:

القيعي: كنت أحاول نسيان هزيمة صن داونز لـ لاسارتي إلى أن هاجم الإدارة في المؤتمر الصحفي

القيعي غاضبا: الحكام المصريين ليسوا بخير والأخطاء أحيانا تكون متعمدة

أمير عزمي: 4 أسباب أدت لخسارة الدوري.. رحيل كهربا وكاسونجو وإصابة ساسي

دونجا: لم يصعد أي مشجع لغرف لاعبي المنتخب ولكن المشكلة كانت عند صلاح فقط

رئيس لجنة الحكام يرد على انتقاده بسبب العمل في قناة الأهلي.. وحقيقة إيقاف جهاد جريشة