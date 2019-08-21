تقرير - يونايتد يطلب مقابلة إدارة تويتر بعد التعليقات العنصرية ضد بوجبا

طلب نادي مانشستر يونايتد الدخول في محادثات مباشرة مع ممثلي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد تعرض لاعب وسط ميدانه بول بوجبا لمضايقات عنصرية عقب مواجهة ولفرهامبتون في الدوري اٌنجليزي الممتاز. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وقال التقرير إن إدارة يونايتد تربغ في اتخاذ خطوات قوية وحاسمة للغاية ومقابلة إدارة تويتر لمناقشة مخاوفها وقلقها تجاه ما حدث.

وأشار التقرير إلى أن تويتر فعليا بدأ في تجهيز بند جديد في هذا الصدد ويستعد لطرحه خلال الأسبوع المقبل.

واضطر تويتر إلى تغيير سياساته والإسراع من عملية طرح القوانين الجديد بسبب تعرض عدد من اللاعبين في إنجلترا للعنصرية هذا الموسم، فغير بوجبا، هناك تامي أبراهام مهاجم تشيلسي وياكو ميتي لاعب ريدينج.

ماذا حدث

الدقيقة 67 والنتيجة تشير إلى 1-1 بين مانشستر يونايتد ومضيفه ولفرهامبتون، بول بوجبا قرر المراوغة والدخول إلى منطقة الجزاء، ليعرقله ريان بينيت لاعب الذئاب داخل المنطقة ويتحصل الشياطين الحمر على ركلة جزاء في توقيت حيوي للغاية كان يونايتد وقتها تحت ضغط المضيف.

حينما حانت لحظة التسديد ذهب راشفورد ليسدد وكذلك فعل بوجبا، ثم دار بينهما نقاشا رصدته بعض الكاميرات، قبل أن يسدد بوجبا الكرة، المشكلة أن النجم الفرنسي أهدرها وانتهى اللقاء بالتعادل.

ليس هذا فقط، شنت بعض جماهير مانشستر يونايتد حملة عنيفة للغاية ضد بول بوجبا، بل إن بعضهم وجه له تعليقات عنصرية، ما دفع النادي لإصدار بيان عاجل لإدانة تلك الأفعال. (طالع التفاصيل)

وعلق هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد عن الحادثة قائلا :"الأمر مثير للاشمئزاز، مواقع التواصل الاجتماعي بحاجة للتصرف حيال الأمر، كل حساب مفتوح يجب أن يوثق بجواز السفر ورخصة القيادة، يجب أن يتم إيقاف هذا التنمر المثير للشفقة والذي يسمح لعدد من الحسابات بإهانة الناس".

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