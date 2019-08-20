اختار الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك مساعدين من بلاده للانضمام إلى جهازه الفني.

ويكشف FilGoal.com عن المساعدين الصربيين المتوقع انضمامها إلى الجهاز الفني للزمالك خلال الأيام المقبلة.

المدرب المساعد: دوسان ستويانوفيتش

يمتلك ستويانوفيتش الرخصة التدريبية A من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

بدأ مسيرته التدريبية عام 2006 مع فريق بيوجراد وهو من أقدم الفرق في صربيا واستمر معه حتى 2013.

ثم انتقل ضمن الجهاز الفني لفريق تشوكاريتشكي واستمر معه حتى 2016.

وبعدها رحل ستويانوفيتش عن صربيا إلى تجربة جديدة في روسيا مع فريق كراسنودار لمدة سنة.

وعاد مرى أخرى للعمل في صربيا في 2018 من خلال العملاق ريد ستار بلجراد واستمر معه حتى طلبه ميتشو في الزمالك.

مدرب حراس المرمى

اختار ميتشو مواطنه مومير كيريتش ليكون مدربا لحراس المرمى في جهازه الفني للزمالك، ولكنه أيضا بالإضافة إلى ذلك يعمل كمدرب للأحمال.

يمتلك كيريتش خبرة تمتد لـ20 عاما في مجال التدريب، وعمل في صربيا والمجر والصين وروسيا.

وبدأ مسيرته عام 2000 مع الاتحاد الصربي لكرة القدم حيث تولى تدريب حراس منتخبات الناشئين والشباب حتى عام 2005.

وعمل مع فريق كيتشكيميتي تي إي المجري كمدرب حراس مرمى ومدرب أحمال خلال الفترة من 2008 حتى 2011، حيث شارك في الإنجاز الأبرز في تاريخ النادي بالتتويج بالكأس موسم 2010-2011.

وبعدها رحل كيريتش للعمل مع شنجهاي شينكسين الصيني حتى عام 2013.

ومن الصين إلى رحلة جديدة في روسيا، مع كراسنودار حتى عام 2015.

ثم عاد إلى صربيا مرة أخرى للعمل مع المنتخب الشباب تحت 21 عاما حتى فبراير 2016.

وعاد كيريتش مؤخرا إلى الصين حيث عمل مع فريقي شينجهاي جو جو وشنجهاي شينكسين.

ويعمل كيريتش أيضا في المجال الأكاديمي، حيث يحمل شهادة الماجستير في الإعداد البدني ويمتلك رخصة تدريبية A من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ولديه مدرسة لتدريب حراس المرمى.

وانضم أيمن عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف للجهاز الفني الجديد لـ الزمالك مع اليوناني أنطونيو مدرب الأحمال.

ومن المنتظر أن يتولى أحمد عبد الرؤوف منصب المدرب المساعد، وعبد العزيز منصب المدرب.

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