وضع صناع القرار الكروي في الأهلي مواصفات لاختيار مدرب الفريق الجديد لتكون دليلا لتعيين خليفة المدرب المقال مؤخرا، الأوروجوياني مارتين لاسارتي.

وعلم FilGoal.com أن المعيار الأول الذي تم وضعه هو الإنجازات المحلية والقارية، مع تفضيل المدربين الذين عملوا في إفريقيا والمنطقة العربية.

كذلك، يتجه الأهلي للتعاقد مع مدربين أقل سنا نسبيا إلا في حالات استثنائية للغاية، إذا كان المدرب من "عينة الكبار والعظماء" بحسب الاتفاق بين صناع القرار في الأهلي.

ويسعى الأهلي لتفادي ما حدث في أواخر أيام لاسارتي من خلافات مع اللاعبين والصحفيين، لذا علم FilGoal.com أن الأهلي سيضع شخصية المدرب ضمن معايير اختيار المدرب، بجانب تاريخه في صناعة الفرق وتطوير الأداء.

ويرفض مسؤولو الأهلي أن يبحثوا عن مدربين من جنسية أو مدرسة محددة، وسيبقون منفتحين على كل الاختيارات.

وفي الوقت الحالي، مازال الأهلي في مرحلة تلقي السير الذاتية لمناقشتها والاستقرار على أفضلها لبدء التفاوض مع المدربين.

ورحل لاسارتي بعد الخسارة من بيراميدز 1-0 في دور الـ16 لكأس مصر، بعد أسابيع من فوزه بالدوري.

ولكنه كان قد خرج من دوري أبطال إفريقيا بنتيجة كبيرة، 5-1 في مجموع المباراتين، ضد صن داونز الجنوب إفريقي في دور الثمانية.

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