الأهلي يخاطب اتحاد الكرة للتأكيد على رفض الأخطاء التحكيمية: نفذ صبرنا وندرس ما لا نتمناه

أصدر الأهلي بيانا رسميا يعلن فيه "رفضه القاطع" لما وصفه بـ"الأخطاء التحكيمية الفجة"، مؤكدا أنه أرسل خطابا لاتحاد الكرة بذلك المعنى.

وقال بيان الأهلي: أرسلت إدارة النادي خطابا ظهر اليوم الاثنين لاتحاد كرة القدم تؤكد فيه على رفضها القاطع للأخطاء التحكيمية الفجة التي كبدت فريق الأهلي الكثير في بطولة الدوري والكأس هذا الموسم".

وأضاف البيان " النادي سبق وأن حذر في كتابات عديدة لاتحاد الكرة من خطورة استمرار هذه الأخطاء التي تجاوز نطاق التقديرية. وعرض في السابق الحل القاطع لإيقاف هذه الأخطاء بتطبيق تقنية الـ VAR وتعهد اتحاد الكرة بتنفيذ هذا الحل مطلع يناير الماضي للحفاظ على الشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الأندية".

وأكمل "وأكد الأهلي في خطابه على أنه تحمل فوق الطاقة ونفذ صبره من جراء الضرر البالغ والواقع على فريق الكرة بسبب أخطاء التحكيم المؤثرة وسط عدم تفاعل من جانب اتحاد الكرة لوضع حد فاصل لهذا الأمر".

وشدد "وجاء في الخطاب أن النادي يتطلع لإعلان اتحاد الكرة عن خطوات حاسمة وفعلية من تدابير فنية وإدارية حرصا على نجاح المسابقات الكروية في الموسم الجديد خاصة وأن الاتحاد لم يتقبل ما عرضه الأهلي في السابق والذي سبقتنا إليه كل الدول المتقدمة في لعبة كرة القدم بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد.

وأتم البيان "ويدرس الأهلي حاليا ما لم يكن يتمناه وهو طلب استبعاد أمثال هؤلاء الحكام عن إدارة مبارياته في الفترة القادمة".

وفي وقت سابق ناقشت لجنة التخطيط للكرة برئاسة طه إسماعيل وحضور محمود الخطيب رئيس النادي، الأخطاء التحكيمية "الفجة" وفقا لبيان النادي الرسمي، التي عان منها الفريق على مدار الموسم.

أخطاء تحكيمية وصفها الأهلي بـ"الفجة على مدار الموسم وكان آخرهم أخطاء طاقم التحكيم في مباراة الكأس والتي فاقت كل الحدود وتجاوزت الأخطاء التقديرية المقبولة"، وفقا لـ الأهلي.

وتطرقت اللجنة في اجتماعها "إلى ما تعرض له الأهلي من نزيف نقاط في بطولة الدوري وما جرى في مباراة الكأس، وخاصة وأن النادي سبق وأن وجه العديد من المكاتبات لاتحاد الكرة طوال الفترات الماضية وطالب بضرورة تطبيق تقنية الفيديو لتحقيق أكبر قدر من العدالة".

و"تعهد اتحاد الكرة في ذلك الوقت بتطبيق تقنية الفيديو المشار إليها في يناير الماضي وهو ما لم يحدث"، وفقا لـ الأهلي.

وناقشت اللجنة "المخاطر القادمة من جراء الأخطاء التحكيمية والتي سوق تؤثر بالسلب على نجاح المسابقات الكروية في الموسم الجديد".

وفاز الأهلي بالدوري المصري هذا الموسم، لكنه ودع كأس مصر على يد بيراميدز بالخسارة 1-0 في دور الـ16 في مباراة قادها تحكيميا جهاد جريشة.

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