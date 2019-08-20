تقرير: يوفنتوس يحاول ضم مدافع برشلونة الشاب

يحاول نادي يوفنتوس الإيطالي ضم خوان ميراندا ظهير أيسر منتخب إسبانيا للشباب والفريق الثاني برشلونة.

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو باراتيك سافر إلى برشلونة في محاولة للتوقيع مع اللاعب.

ويسعى يوفنتوس لضم ظهير أيسر شاب لتأمين مستقبل الجبهة اليسرى في الفريق.

وإذا تمت الصفقة من المتوقع أن تكلف يوفنتوس أكثر من 10 مليون يورو.

يوفنتوس ليس النادي الوحيد المهتم بضم اللاعب خوان ميراندا، هناك أيضا في فرنسا مرسيليا يراقب وضع اللاعب مع برشلونة وكيف سيكون مستقبله تمهيدا للدخول في المفاوضات لضمه.

خوان ميراندا البالغ من العمر 19 عاما يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.

ولم يشارك ميراندا ولا مرة مع الفريق الأول لبرشلونة وكل مشاركاته مع الفريق الثاني الكتالوني.

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