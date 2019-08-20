خبر سار لجماهير تشيلسي.. هودسون أودوي يعود للتدريبات

عاد كالوم هودسون أودوي لتدريبات تشيلسي الجماعية بعد غيابه لفترة بسبب الإصابة في وتر أكيليس.

وتعافى الدولي الإنجليزي الشاب من الإصابة القوية التي تعرض لها في شهر أبريل الماضي بقطع في وتر أكيليس والتي أبعدته عن الملاعب لما يقرب من 4 شهور.

وأجرى كالوم هودسون أودوي جراحة وتر أكيليس قبل عدة شهور وتعافى منها، ومن المنتظر أن يخضع لجراحة أخرى بسيطة نهاية الأسبوع الجاري.

وكان من المتوقع أن يغيب هودجسون أودوي لنهاية عام 2019 الجاري بسبب الإصابة لكنه عاد قبل الموعد المحدد بفترة كبيرة.

ومن المنتظر أن يعود اللاعب للمشاركة في المباريات مع تشيلسي خلال الأسابيع المقبلة.

اللاعب البالغ من العمر 18 عاما قدم مستوى مميز مع تشيلسي في الموسم الماضي ما جعله ينضم لمنتخب إنجلترا الأول.

ويعاني تشيلسي بسبب العقوبة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بالمنع إبرام أي صفقات لفترتي تعاقدات بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.

ولم يبرم تشيلسي إلا صفقة واحدة فقط وهي التعاقد مع اللاعب الأمريكي كريستيان بوليسيتش قبل نهاية الموسم الماضي.

كما رحل عن الفريق نجمه الأول في السنوات الماضية إدين هازارد وانضم لصفوف ريال مدريد.

وخسر تشيلسي المباراة الأولى له في الدوري الإنجليزي برباعية أمام مانشستر يونايتد ثم تعادل مع ليستر سيتي.

كما خسر أيضا الفريق لقب السوبر الأوروبي أمام ليفربول، ليفشل البلوز حتى الآن في تحقيق أي فوز مع مدربه الجديد فرانك لامبارد.

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