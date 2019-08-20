لاسارتي بعد "اللحظات المرة": لم أتوقع الإقالة من الأهلي.. ربما حدث أمر لا أعرفه

فاجأت الإقالة من الأهلي مارتين لاسارتي، بحسب أولى تصريحاته والتي كانت لوسائل إعلام تشيلية.

وقال لاسارتي لجريدة "إل ميركوريو": "الإقالة فاجأتني، ولم أتوقعها".

وأضاف "خسرنا مباراة في كأس مصر بنهاية هذا الأسبوع وأخبرونا برحيلنا".

وشدد "الأمر غريب، يبدو وأنه حدث أمر لا نعرفه لأننا فزنا لتونا ببطولة الدوري وعوملنا معاملة الأبطال".

الجريدة التشيلية وصفت أيام لاسارتي الحالية في القاهرة بالأيام المرة، خاصة في ظل استمرار تواجد الأوروجوياني في مصر انتظارا لتسوية شرطه الجزائي المقدر بـ240 ألف دولار. (طالع التفاصيل)

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي إقالة مارتين لاسارتي من منصبه كمدير فني للفريق وذلك بعد وداع كأس مصر، مع تعيين محمد يوسف كمدرب مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

























































































































































































قرار لجنة التخطيط في الأهلي جاء بعدما دعا محمود الخطيب لاجتماع ظهر اليوم "لتقييم مسيرة الفريق بعد نهاية الموسم فعليا ومناقشة كافة الأمور الفنية والإدارية وبعض الملاحظات التي رصدتها اللجنة طوال الفترة الماضية والتي لم تتطرق إليها في حينها حفاظا على استقرار الفريق وانتظارا لنهاية الموسم، ليكون التقييم شاملا وصحيحا"، وفقا للبيان.

وتولى لاسارتي قيادة الأهلي في يناير الماضي، ولعب الفريق الأحمر تحت قيادته 31 مباراة.

وتوج الأهلي تحت بطولته بالدوري للمرة الـ41 في تاريخه، ولكنه ودع دوري أبطال إفريقيا بخسارة كبيرة على يد ماميلودي صن داونز في ربع النهائي.

وودع الأهلي يوم السبت كأس مصر من دور الـ16 بخسارة ثالثة من بيراميدز هذا الموسم تحت قيادة لاسارتي.

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