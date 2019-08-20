قال ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، والقائم بأعمال رئاسة الاتحاد، إنه لا يوجد معسكر لمنتخب مصر في الشهر المقبل.

ومن المفترض أن يقيم المنتخب المصري معسكرا في التوقف الدولي المقرر بين 2 و10 سبتمبر المقبل، ولكن سويلم قال إن ذلك لن يحدث.

ويرتبط المنتخب المصري بأول مباراة رسمية في نوفمبر المقبل ضد كينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 ضمن مباريات المجموعة التي تضم أيضا جزر القمر وتوجو.

وحتى الآن، لا يملك المنتخب المصري مدربا ولا جهازا فنيا في ظل رحيل خافيير أجيري عن تدريب الفراعنة بعد الخروج من دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا، في ظل اقتراب حسام البدري من تولي المهمة.

كذلك، يبقى سويلم على رأس اتحاد الكرة بشكل مؤقت قبل تعيين اللجنة الخماسية التي من المفترض أن تدير الجبلاية حتى أقرب موعد انتخابات.

ومن المنتظر أن تضم اللجنة عمرو الجنايني عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، ومحمد فضل نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق والمدير التنفيذي لبطولة الأمم الإفريقية 2019، وأحمد عبد الله نجم الزمالك الأسبق ومدير لجنة الملاعب في كأس أمم إفريقيا مصر 2019، وسحر عبد الحق رئيس نادي النصر السابقة والعنصر النسائي في اتحاد الكرة، وشعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة في اتحاد الكرة وممثل عن الاتحاد في اللجنة الخماسية المؤقتة.

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