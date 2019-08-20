مؤتمر تقديم ميتشو: عن الزمالك "فخر إفريقيا" وعدد المساعدين.. واتهام من رئيس النادي لـ جروس

وصف ميلوتين سريدوفيتش المدير الفني الجديد للزمالك النادي بأنه "فخر إفريقيا"، بينما كشف أنه سيضم لجهازه مساعدين صربيين.

وقال ميتشو في المؤتمر الصحفي لتقديمه كمدرب لنادي الزمالك: "سأجلب ثنائي من المساعدين من صربيا، دوشان ستيانوفيتش وهو مساعد من ريد ستار بلجراد، ومدرب حراس صربي يعمل في الصين حاليا".

وأردف "سأقدم أفضل شئ لنادي الزمالك ومستوى اللاعبين العالي الموجود سيساعد على ذلك، بالروح والإصرار والالتزام أستطيع تحقيق كل شئ، عقلية النادي ورئيسه و الجماهير هى تحقيق البطولات والنجاح وروح الالتزام التي أراها. أشكر نادي أورلاندو بيراتس لكن نادي الزمالك حلم لأي أحد ، لم يكن كلاما في الهواء ولكنها حقيقة وواقع ان قميص الزمالك حلم لأي أحد".

وأشار "أمر صعب أن تترك أورلاندو بايرتس، ولكنني أردت تحقيق حلمي بتدريب فخر إفريقيا".

وشدد "أشكر الجميع ورئيس النادي على الوجود هنا في مصر، أحترم كل المنافسين وسعيد بالتواجد معكم في مصر ونادي الزمالك. منذ عام ٢٠٠١ وأنا في القارة الإفريقية، أسعى دائما للخروج بأفضل شيء في كل مهمة أتولاها، كل مكان له طبيعة خاصة وثقافة خاصة وأنا أعي وأحترم ذلك جيدا".

وقبل ميتشو تحدث رئيس الزمالك قائلا "عقد ميتشو لمدة موسم كامل. لم يتم وضع تاريخ لانتهاء العقد بسبب عدم انتظام مسابقة الدوري، قيمة العقد مليون و٢٠٠ ألف دولار وشرط جزائي لمدة شهرين، والمدرب الصربي حصل على مقدم العقد أمس الاثنين بعد التوقيع".

واستمر "نقدم اليوم مدرب كبير صاحب سيرة ذاتية كبيرة، نادي الزمالك لا يأخذ بالضغوط وكل احترامي للجماهير، جماهير الزمالك عددها ٥٠ مليون وكل منهم له رأي ولو نظرنا واتخذنا القرارات بالآراء فلن نستطيع العمل".

وأردف "ميتشو مدرب رائع الزمالك .. لم يتول تدريب نادي وإلا ونجح في التتويج ببطولتين أو ٣ بطولات، استقرينا عليه بعد أن اغلقنا ملف دياز وفيريرا.. بعض وسائل الإعلام قالت إن محمود الخطيب رفض التعاقد مع ميتشو وإن وكيل أعماله تواصل مع الأهلي، أقول للخطيب أنت من تحدثت مع وكيل ميتشو وقال لكم إن الرجل التزم بكلمة مع الزمالك".

وشدد "اللجنة الفنية قيمت ميتشو قبل قدومه، ورغم ذلك بعض المحسوبين على الزمالك قالوا في الإعلام إنه لا يملك شخصية وانني لا أملك قرار نادي الزمالك بني بالقرار كل صفقات النادي والمنشآت حدثت بالقرار بوجود المجلس".

وأتم في تلك النقطة "طارق السيد كان مرشحا للتواجد في الجهاز الفني الجديد مع ميتشو ولكن طارق لم يحضر الجلسة. ميتشو يكفينا إنه قال إن حلمه تدريب الزمالك وهذا شئ كبير بالنسبة لنا. وجود أيمن عبد العزيز، وأحمد عبد الرؤوف معه في الجهاز وندعم أبناء النادي للتواجد دائما".

وأكمل "تعمدت أن أقوم بالتمويه بإعلان اسم الصربي ألكسندر ستنايوفيتش كمدرب للزمالك والذي سبق له التدريب في اسرائيل حتى أفضح الخونة وأعرف المتربصين ولكنه لم يكن سيدرب الزمالك بالطبع فأنا رجل وطني والمدرب نفي بنفسه وجود اتصالات مع الزمالك، لم أقبل في يوم من الأيام أن يعمل مدرب سبق له العمل في إسرائيل واسمه تم طرحه كتمويه.. أنا الذي هاجمت نتنياهو على الملأ لن يقبل بمدرب درب في إسرائيل".

وانتقل رئيس الزمالك للهجوم على الأهلي وكريستيان جروس قائلا: "الكل ذبح في الزمالك بسبب رحيل جروس .. الأهلي غير ٦ مدربين ولم أرى أحد ينبح حتى على الأهلي بعد رحيل لاسارتي".

وشدد " أوباما كان يشارك مع جروس رغم وجود إصابة قوية في ظهره وعبد الله جمعة كان يعاني من تورم في القدم ولكن جروس كان يصر على اللعب بهما وإعطائهم حقن مسكنات، رأيت ايام سوداء في الزمالك من هذا الرجل. كان يصر على أسماء معينة مهما حدث".

وزعم "أقسم بالله أن وكلاء أفشة طالبوني بضمه ورفضت لكي لا يقول إنه رفض الضغوط عليه من الزمالك. وأنا قلت لوكلائه ارحلوا فأنا لا أعرفه. رمضان صبحي كان يريد الزمالك واتصل بأمير مرتضى وقلت لأمير إنني لا أريده، يقولون إنه رفض الأمر لأن عائلته أهلاوية ولكنه حدث بالفعل وطلب الانضمام لنا؛ لكن الزمالك لا يريده ونملك الأفضل منه".

وأتم رئيس النادي: "فتحت باب الترشح ولكن لم يتقدم أحدا من الذين يملئون حديث في وسائل الإعلام، أبارك لأشرف زكي منصب أمين الصندوق وكابتن احمد عادل عبد الفتاح وأحمد مرتضى وحمادة أنور عضوية المجلس النجاح بالتزكية. يهاجموني وإنني أريد التوريث لابنائي الذين يعملون في خدمة النادي دون مقابل. توريث؟ حازم إمام نجل حمادة أمام وأحمد جلال إبراهيم نجل جلال إبراهيم وعبد الله جورج نجل جورج سعد. هناك غل تجاهي ولكننا خادمين لنادي الزمالك حتى تقول لنا الجماهير وأعضاء النادي شكرا على وجودنا ولا تريدنا بعد الآن".

وقع الصربي أمس على عقود تدريبه لـ الزمالك لمدة موسم، وذلك في حضور مجلس إدارة النادي.

وحضر ميتشو إلى القاهرة صباح يوم الأحد، قبل أن يُعلن رئيس مجلس إدارة الزمالك في الساعات الأولى من يوم الاثنين إتمام التعاقد بشكل رسمي.

وتواجد ميتشو مساء يوم الاثنين في مقر نادي الزمالك، ليوقع بشكل رسمي على عقود تدريبه للفارس الأبيض لمدة موسم.

وانضم أيمن عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف للجهاز الفني الجديد لـ الزمالك.

ومن المنتظر أن يتولى أحمد عبد الرؤوف منصب المدرب المساعد، وعبد العزيز منصب المدرب.