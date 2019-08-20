عبد الله جمعة: لا مانع من كسر قدم صالح لو وجدته ينفرد بمرمى الزمالك

سيدافع عبد الله جمعة ظهير الزمالك عن مرماه فريقه حتى لو كلفه ذلك إصابة شقيقه صالح صانع ألعاب الأهلي، حسبما قال لقناة دي أم سي.

الشقيقان صالح وعبد الله جمعة يلعبان للأهلي والزمالك، في سابقة لم تحدث سوى في السنوات الأخيرة.

وقال عبد الله عن إمكانية دخوله في صراعات كروية مع صالح داخل الملعب "لن أدعه يمر مني بأي شكل من الأشكال".

وعن موقفه حين ينفرد صالح بمرمى الزمالك، أضاف مازحا "لا مانع من كسر قدمه، ليجلس في المنزل قليلا".

الأهلي توج بلقب الدوري المصري الموسم المنصرم بعد منافسة مع الزمالك حتى الجولات الأخيرة.

وكشف عبد الله ما قاله لشقيقه عقب التتويج بالدوري بقوله: "قلت له مبروك.. ولكن ليس من قلبي".

ورد صالح "عندما توج الزمالك بالكونفدرالية باركت لشقيقي، فالفريق كان يستحق الفوز بالبطولة بجدارة".

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