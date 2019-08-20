نيفيل: بوجبا بإمكانه أن يصبح أفضل لاعب في الموسم.. وكاراجير: تصريح غبي

قال جاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد السابق ومحلل شبكة "سكاي" عن بول بوجبا نجم فريقه بإمكانه أن يفوز بجائزة لاعب الموسم خلال العام الجاري، لكن زميله في "سكاي" جيمي كاراجير نجم ليفربول رد عليه بأنه اختيار "غبي".

في البداية افتتح نيفيل حديثه قائلا :"أعتقد أن بوجبا بإمكانه أن يفوز بجائزة لاعب الموسم، قد يبدو هذا كتصريح جريء أليس كذلك".

ليرد عليه كاراجير :"تصريح غبي".

ليعود نيفيل ويقول :"لديه الإمكانيات ليكون أفضل لاعب في هذا الدوري، لديه أفضل وأكبر شخصية للاعب في المسابقة".

واستطرد "موسم مانشستر يونايتد يقع بنسبة كبيرة على عاتقه وعلى مستواه، وأعتقد أن بإمكانه أن يصبح لاعب العام، إنه واحد من اللاعبين الذين يجب أن نشاهدهم هذا الموسم".

وتابع "الكثير من نجاح يونايتد يعتمد عليه إن كان بإمكانه أن يصل للمستوى المرتفع المعتاد".

ومازالت الشكوك تحوم حول استمرار بوجبا صاحب الـ26 عاما مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الجاري، مع تقارير كثيرة تشير إلى رغبة ريال مدريد في الحصول على خدماته خلال السوق الصيفية الجارية التي ربما تكون قد انتهت في إنجلترا مع بداية الموسم، لكن في إسبانيا ستنتهي يوم 2 سبتمبر المقبل.

بوجبا صنع هدفين في انتصار يونايتد بنتيجة 4-0 ضد تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، ثم أهدر ركلة جزاء في تعادل فريقه بنتيجة 1-1 مع ولفرهامبتون في الجولة الثانية.

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