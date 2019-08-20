عبد الله جمعة يوضح موقفه عند دخول صالح في شجار مع أحد لاعبي الزمالك

الشقيقان صالح وعبد الله جمعة يلعبان للأهلي والزمالك، لكن ماذا يحدث عندما يدخل أحدهما في مشادة داخل الملعب، الشقيق الأصغر يجيب.

وقال عبد الله لاعب الزمالك في تصريحات لقناة دي أم سي: "في الكثير من الاحيان أركض سريعا للدخول في أي شجار بالملعب".

وعند سؤاله ماذا تفعل حين تجد أحد لاعبي الزمالك يتشاجر مع أخيك؟ أجاب عبد الله "لكن حين تكون المشكلة مع شقيقي لن أدع أي لاعب من الزمالك يلمسه".

ورد صالح صانع ألعاب الأهلي "لقد لعبت 4 مباريات ضد عبد الله، انتصرت في 3 مباريات وتعادلنا في مباراة واحدة، وجمعتنا الكثير من المواقف".

يذكر أن عبد الله جمعة خرج من قائمة الزمالك أمام ديكاداها بسبب عدم اكتمال الجاهزية.

وقال مصدر داخل الجهاز الفني لنادي الزمالك في تصريحات لـFilGoal.com وقتها: "عبد الله جمعة كان يعاني إصابة بشد قوي في السمانة خلال الأيام الأخيرة، قبل أن يشفى منها".

وأضاف "رغم شفاء اللاعب، لكن لياقته لم تكتمل بعد، وبالتالي لم يكن متاحا خلال مباراة ديكاداها".

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