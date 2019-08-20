تشامبرلين يجيب - هل يثبت كوتينيو خطأ كارهيه بالتألق مع بايرن؟

دافع أليكس أوكسلاد تشامبرلين لاعب وسط ليفربول عن زميله السابق فيليبي كوتينيو في أعقاب انتقاله لبايرن ميونيخ قادما من برشلونة.

وانتقل الجناح البرازيلي إلى بايرن معارا من برشلونة لمدة موسم. ويحق للأول انتداب اللاعب بصفة مستمرة بعد انتهاء مدة الاستعارة مقابل 100 مليون يورو.

وتساءلت شبكة بي تي سبورت عبر حسابها على إنستجرام: "هل يستطيع كوتينيو إثبات خطأ كارهيه بالتألق مع بايرن ميونيخ؟.

ليرد تشامبرلين قائلا: "كوتينيو ليس بحاجة لإثبات أي شيء لأحد"، في إشارة لقدرات زميله السابق في ليفربول.

وتزامل كوتينيو وتشامبرلين في صفوف ليفربول لعدة أشهر قبل أن ينتقل البرازيلي إلى برشلونة بصفقة قيمتها 142 مليون جنيه استرليني في يناير 2018 ويمتد عقده مع الفريق الكتالوني حتى 2023.

في الموسم الماضي، شارك فيليبي في 54 مباراة ونجح في تسجيل 11 هدفا وصناعة 5.

منذ انضمامه لـ برشلونة، سجل صاحب الـ 27 عاما 21 هدفا وصنع 11 خلال ظهوره في 76 مباراة في كل البطولات.

ورفع كوتينيو لقب الدوري الإسباني مرتين والكأس مرة والسوبر الإسباني مرتين بقميص برشلونة.

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