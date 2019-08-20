نيفيل غاضبا من راشفورد وبوجبا: إنها ركلة جزاء لـ يونايتد وليست مباراة للأطفال

انتقد جاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد السابق ومحلل قنوات "سكاي" طريقة اتجاه بول بوجبا وماركوس راشفورد ثنائي الشياطين الحمر لتسديد ركلة جزاء ضد ولفرهامبتون، مشددا على أنه لم يكن يوجد قائد فيما بينهم ليقرر من سيسدد.

وصرح نيفيل: "لماذا يكون هناك نقاش حيال من يسدد ركلة الجزاء؟ لا أحب هذا الأمر".

وأضاف "لا يجب أن يكون هناك نقاش أبدا حول ذلك الأمر، بوجبا أهدر 4 ركلات في الدوري منذ بداية الموسم الماضي، ستعتقد أنه لديه فرصة".

وأكمل "راشفورد سجل خلال الأسبوع الماضي، كان سيسدد، لم يكن هناك قائد في الملعب، شيء ما ليس صحيح، لم يتمكن الثنائي من اتخاذ القرار فيما بينه".

وأتم "إنها ركلة جزاء لمانشستر يونايتد وليست ورقة يانصيب، إنها ليست مباراة تحت للأطفال تحت 5 أعوام".

ماذا حدث

الدقيقة 67 والنتيجة تشير إلى 1-1 بين مانشستر يونايتد ومضيفه ولفرهامبتون، بول بوجبا قرر المراوغة والدخول إلى منطقة الجزاء، ليعرقله ريان بينيت لاعب الذئاب داخل المنطقة ويتحصل الشياطين الحمر على ركلة جزاء في توقيت حيوي للغاية كان يونايتد وقتها تحت ضغط المضيف.

حينما حانت لحظة التسديد ذهب راشفورد ليسدد وكذلك فعل بوجبا، ثم دار بينهما نقاشا رصدته بعض الكاميرات، قبل أن يسدد بوجبا الكرة، المشكلة أن النجم الفرنسي أهدرها وانتهى اللقاء بالتعادل.

ليس هذا فقط، شنت بعض جماهير مانشستر يونايتد حملة عنيفة للغاية ضد بول بوجبا، بل إن بعضهم وجه له تعليقات عنصرية، ما دفع النادي لإصدار بيان عاجل لإدانة تلك الأفعال. (طالع التفاصيل)

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