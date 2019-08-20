بالفيديو - استقبال جماهيري حاشد لفراعنة اليد أبطال العالم

رغم وصول البعثة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، غير أن الجماهير احتشدت لاستقبال منتخب ناشئي مصر أبطال العالم في كرة اليد.

ناشئو مصر كتبوا التاريخ، وحققوا لقب كأس العالم للناشئين تحت 19 عاما، على حساب ألمانيا.

وشهد مطار القاهرة حضور جماهيري ملفت فجر الثلاثاء لاستقبال الأبطال العائدون من مقدونيا بلقب كأس العالم للناشئين.

وفاز منتخب مصر على ألمانيا بنتيجة 32 مقابل 28 في المباراة النهائية، ليحقق الفراعنة بطولة العالم لأول مرة في تاريخ اليد المصرية عن هذه الفئة العمرية. بعدما احتل الفريق المركز الـ14 في نسخة عام 2017 الأخيرة.

ويعد هذا الإنجاز هو الأكبر في تاريخ كرة اليد المصرية منذ تتويج منتخب الشباب بكأس العالم عام 1993.

واستمرارا لنجاحات اليد المصرية بعد احتلال المنتخب الأول للمركز الثامن في بطولة العالم للرجال هذا العام، واحتلال منتخب الشباب للمركز الثالث في كأس العالم قبل أيام، وقبيل استضافة مصر لنهائيات كأس العالم للرجال في عام 2021.

.@EHF_eg 🇪🇬, we give you permission to play this short movie in your handball museum. Congratulations, world champions! 🥇 #NorthMacedonia2019



"My award doesn't matter, the most important is that we took the World Cup!" said the World Championship MVP Ahmed Hesham Elsayed pic.twitter.com/AGiB3w1zoy — IHF (@ihf_info) August 18, 2019

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