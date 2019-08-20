اتحاد كرة اليد يشكر نظيره النيجيري على دعم النسور الصغار للفراعنة

أرسل الاتحاد المصري لكرة اليد خطابا لنظيره النيجيري يشكر فيه الدعم الذي أظهره منتخبهم للناشئين لأشقاءهم المصريين في نهائي كأس العالم للناشئين.

ناشئو مصر كتبوا التاريخ، وحققوا لقب كأس العالم للناشئين تحت 19 عاما، المقامة في مقدونيا على حساب ألمانيا.

والتقطت الكاميرات حضور منتخب نيجيريا في المدرجات لدعم شقيقه الإفريقي، وظهرت الفرحة على وجوه النيجيريين أثناء وبعد اللقاء.

وجاء نص الخطاب على النحو التالي:-

الاتحاد المصرى لكرة اليد

إلى رئيس اتحاد كرة اليد في نيجيريا

تحية من الاتحاد المصري لكرة اليد.

أولاً، يشرفني أن أنقل إليكم تحياتي الشخصية من جميع أعضاء مجلس الاتحاد المصري لكرة اليد

مع كل الحب والاحترام والتقدير، أود أن أشكركم جزيل الشكر على التشجيع والدعم الذي أظهره منتخبكم للناشئين لكرة اليد لمنتخبنا خلال مبارياته في بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين 2019 التي حظيت باحترام عميق من الشعب المصري بشكل عام و الأسرة المصرية لكرة اليد على وجه الخصوص.

مما لا شك فيه أن ما تلقيناه من منتخبكم كان مثالاً ممتازًا على كيفية قيام رياضتنا "كرة اليد" بإظهار معنى المنافسة والحب في نفس الوقت، كما أظهرت للعالم كله روح الأخوة بين دول قارتنا قارة إفريقيا.

وأخيرا ، نكرر شكرنا وتقديرنا العميق

هشام نصر

رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد

وفاز منتخب مصر على ألمانيا بنتيجة 32 مقابل 28 في المباراة النهائية، ليحقق الفراعنة بطولة العالم لأول مرة في تاريخ اليد المصرية عن هذه الفئة العمرية. بعدما احتل الفريق المركز الـ14 في نسخة عام 2017 الأخيرة.

ويعد هذا الإنجاز هو الأكبر في تاريخ كرة اليد المصرية منذ تتويج منتخب الشباب بكأس العالم عام 1993، واستمرار لنجاحات اليد المصرية بعد احتلال المنتخب الأول للمركز الثامن في بطولة العالم للرجال هذا العام، واحتلال منتخب الشباب للمركز الثالث في كأس العالم قبل أيام، وقبيل استضافة مصر لنهائيات كأس العالم للرجال في عام 2021.

.@EHF_eg 🇪🇬, we give you permission to play this short movie in your handball museum. Congratulations, world champions! 🥇 #NorthMacedonia2019



"My award doesn't matter, the most important is that we took the World Cup!" said the World Championship MVP Ahmed Hesham Elsayed pic.twitter.com/AGiB3w1zoy — IHF (@ihf_info) August 18, 2019

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