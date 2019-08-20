يونايتد يصدر بيانا لدعم بوجبا ضد التعليقات العنصرية من بعض جماهيره

أصدر نادي مانشستر يونايتد بيانا شديد اللهجة أدان من خلاله العنصرية التي تعرض لها بول بوجبا نجم وسط فريقه على مواقع التواصل الاجتماعي من قلة تشجع الشياطين الحمر بعد إهداره لركلة جزاء ضد ولفرهامبتون.

وجاء نص البيان كالتالي: "الجميع في مانشستر يونايتد مشمئز من التعليقات العنصرية الموجهة ضد بول بوجبا خلال الليلة الماضية ويدينها بشدة".

وأضاف "الأفراد الذين فعلوا ذلك لا يمثلون قيم نادينا الكبير ومن المشجع أن نرى الأغلبية العظمى من مشجعينا تدين هذه التصرفات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وواصل "مانشستر يونايتد ليس لديه تسامح مع العنصرية والتمييز ويلتزم بحملته ضدهما".

وأكمل "سنعمل على تحديد القلة المتورطة في هذه الحادثة وسنتخذ أقسى القرارات المتاحة لنا ضدهم، سنشجع حملات مواقع التواصل الاجتماعي للتصرف حيال هذه الحالات".

بوجبا صاحب الـ26 عاما أهدر ركلة جزاء لمانشستر يونايتد في الشوط الثاني من مباراة فريقه ضد ولفرهامبتون كانت ستجعله يتقدم على مضيفه، لكن روي باتريسيو تصدى للكرة ببراعة وأبعدها، لينتهي اللقاء بنتيجة 1-1.

وشارك بوجبا في مباراتين بالدوري الإنجليزي حتى الآن، كما صنع هدفين في افتتاحية فريقه بالمسابقة ضد تشيلسي، في المباراة التي فاز بها مانشستر يونايتد بنتيجة 4-0.

وعلق هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد عن الحادثة قائلا :"الأمر مثير للاشمئزاز، مواقع التواصل الاجتماعي بحاجة للتصرف حيال الأمر، كل حساب مفتوح يجب أن يوثق بجواز السفر ورخصة القيادة، يجب أن يتم إيقاف هذا التنمر المثير للشفقة والذي يسمح لعدد من الحسابات بإهانة الناس".

وتعرضت بوجبا للسباب العنصري عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستجرام".

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