الإسماعيلي: ضعف المستوى الفني وراء الاستغناء عن الصفقة الجديدة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 - 11:20

كتب : ياسر الشريف

حمد الزوي

أعلن محمود جابر المدير الفني للإسماعيلي أن ضعف المستوى الفني خلف عدم استكمال إجراءات قيد حمد الزوي لاعب الفريق الجديد.

وقال جابر في تصريحات صحفية، إن الدراويش صرفوا النظر عن إتمام التعاقد مع الزوي، القادم من دمنهور، بعدما لم يقدم الأداء المأمول في المباريات الودية الأخيرة.

وشدد جابر أنه وضع الزوي تحت الاختبار للتأكد من مستواه، في 3 مباريات ودية ضد النجوم السعودي وبتروجت والإعلاميين، ولم يثبت جدارة.

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ويأتي قرار الدراويش رغم حاجة الفريق لظهير أيسر، حتى في حال وجود الزوي.

ورحل عن الفريق ظهيره الأيسر الأساسي الموسم الماضي، طارق طه، إلى بيراميدز.

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