شوبير عن تذمر صلاح من معسكر كأس إفريقيا: نفس الاتهامات التي وجهها خلال المونديال

الإثنين، 19 أغسطس 2019 - 17:09

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر

قال أحمد شوبير النائب السابق لرئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إن معسكر الفراعنة كان منضبطا لأقصى درجة خلال كأس إفريقيا 2019، وذلك ردا على انتقادات وجهها محمد صلاح نجم الفريق إلى الاتحاد.

وأجرت شبكة CNN الأمريكية حوارا مع صلاح قبل أن تتوجه بأسئلة لشوبير باعتباره مسؤول بارز في الاتحاد المصري لكرة القدم خلال البطولة التي احتضنتها مصر.

طالع ما قاله صلاح عن معسكر مصر

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وصرح شوبير مدافعا "هذه نفس الاتهامات التي سمعناها منه خلال كأس العالم".

وواصل حارس مصر والأهلي السابق "مقارنة بالأخطاء المزعومة في كأس العالم، المعسكر الخاص ببطولة إفريقيا كان في أتم انضباط والتزام".

طالع صلاح يرد على "التفكير في الاعتزال الدولي"

بعد مشاركة سريعة لمصر في مونديال روسيا 2018 قدم صلاح طلبات إلى الاتحاد المصري لكرة القدم تتعلق بتوفير قدر أكبر من الراحة له ولاعبي الفراعنة.

ودخل صلاح في صراع وقتها مع الاتحاد انتهى بتنفيذ الأخير لطلبات نجم ليفربول.

وتذمر صلاح آنذاك من سهولة الوصول إلى غرفته بالفندق مما قلل من تركيزه وراحته.

وفي يوليو الماضي أصيب المصريون بخيبة أمل كبيرة بعد خروج منتخبهم من الدور ثمن النهائي لكأس إفريقيا بالخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف.

وزعم هاني رمزي، مساعد خافيير أجيري مدرب مصر في البطولة، أن المعسكر لم يكن منضبطا لذلك أخفق الفريق في الذهاب بعيدا في بطولة أقيمت على أرضه وتوج بها منتخب الجزائر.

طالع شهادة رمزي عن إخفاق كأس إفريقيا 2019

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