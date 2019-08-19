خاص ممثلو أزارو لـ في الجول: لن يرد على الإساءات.. سيقاتل لآخر قطرة دم

الإثنين، 19 أغسطس 2019 - 16:26

كتب : فادي أشرف

وليد أزارو - الأهلي - بيراميدز

رد جون إدوارد المدير التنفيذي لشركة MGB الممثلة لوليد أزارو مهاجم الأهلي على ما وصفه بـ"كم الإساءات الذي نالت منه منذ وصوله إلى مصر".

وليد أزارو

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال إدوارد لـFilGoal.com: "كالعادة بعد انتهاء كل مباراة يكون وليد أزارو هو السبب، سواء في الفوز أو التعادل أو الخسارة وسواء لعب المباراة من الأساس أو موجود في دكه البدلاء أو لم يشارك أبدا، فهذا ليس المهم، المهم أن أزارو هو السبب.

وأضاف إدوارد "وليد لن يرد على كم الإساءات التي نالت منه منذ وصوله إلى مصر والتي تخطت كل الحدود طوال اليومين الماضيين".

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واستدرك "شكرا لكل من تلفظ بكلام فاحش، وعفوا لن نرد لأن هذه ليست أخلاقيات اللاعب وليس مستوي البيت الذي تربى فيه اللاعب".

وشدد "إجابة وليد دائما هي القتال لآخر قطرة في دمه كلاعب محترف، صدقوني هذا هو الواقع المؤلم بالنسبة لكم. كرة القدم أرقام وليست كلام ونراكم في المباراة القادمة إن شاء الله".

وكان اللاعب المغربي هدفا لانتقادات في الفترة الماضية رأت إهداره لعدد من الفرص التهديفية، خاصة بعد خروج الأهلي من بيراميدز في كأس مصر.

وانضم أزارو للأهلي قبل عامين ونال لقب هداف الدوري الموسم قبل الماضي، قبل أن يسجل 6 أهداف في الدوري هذا الموسم.

وإجمالا سجل أزارو 40 هدفا في 79 مباراة بالقميص الأحمر كما صنع 18 هدفا وتسبب في 14 ركلة جزاء لفريقه.

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