بالفيديو - 6 أهداف كانت تستحق التواجد في ترشيحات جائزة بوشكاش هذا العام

هل شاهدتم أفضل 10 أهداف اختارها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل ترشحيها للفوز بجائزة بوشكاش 2019 كأفضل هدف؟ هل شعرتم أنها تنقص هدفا ما؟

ما اقتراحاتكم للأهداف التي كان من الممكن أن تتواجد ضمن تلك القائمة؟ علما بأن الإطار الزمني لاختيار الهدف المرشح للجائزة يجب أن يكون في الفترة من 16 يوليو 2018 إلى 19 يوليو 2019. حسنا هذا تاريخ كبير أليس كذلك؟

ما الأهداف التي جالت بخاطركم عند رؤية هذا التاريخ؟ مثلا وليس حصرا، هدف ليونيل ميسي نجم برشلونة ضد ليفربول؟ أو عمر السومة نجم أهلي جدة ضد اتحاد جدة؟ مثلا هدف محمد صلاح نجم ليفربول ضد تشيلسي؟ ماذا عن سالم الدوسري نجم الهلال؟

حسنا حتى لا نطيل عليكم اخترنا أفضل 6 أهداف نعتقد أنها كان يجب أن تتواجد ضمن قائمة فيفا لجائزة بوشكاش.

هدف ميسي ضد ليفربول

هدف عمر السومة ضد اتحاد جدة

هدف محمود وادي ضد سموحة

هدف صلاح ضد تشيلسي

هدف ديبالا ضد تريستينا

هدف سالم الدوسري ضد النصر

أطلعونا على ترشيحاتكم إن كانت لديكم اختيارات أخرى لجائزة بوشكاش.

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