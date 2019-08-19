صلاح يرد لأول مرة على "التفكير في الاعتزال دوليا"

الإثنين، 19 أغسطس 2019 - 16:50

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر - جنوب إفريقيا

لأول مرة تحدث نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول عن إمكانية اعتزال اللعب الدولي.

صلاح دخل في أكثر من أزمة مع اتحاد الكرة ومسؤولي المنتخب في العامين الأخيرين، مما يفتح الباب لشائعات اعتزاله اللعب دوليا.

ورد صلاح على سؤاله هل فكرت يوما في الاعتزال الدولي بقوله "الأمر صعب للغاية، أحب مصر من كل قلبي، دائمًا ما أفكر فيها".

أخبار متعلقة

مدافع ليفربول السابق: صلاح وماني وفيرمينو في حاجة إلى الراحة لاعب ليفربول السابق: ماني يخطو بثبات ليستحوذ على مكانة صلاح كلوب: صلاح وماني وفيرمينو؟ أحمد الله أنهم معي تشامبرلين: تحركات صلاح وترينت تساعدني في العودة لمستواي

وأضاف في تصريحات لشبكة CNN "يدفعني حب مصر إلى الأمام منذ أن غادرت البلاد للاحتراف، لأكون قدوة للأطفال الذين يحلمون أن يصبحوا مثلي يوما ما".

وأردف "أريد أن أكون هذا الشخص الذي يلهم الأطفال، لذا فإن ترك منتخب مصر أمر كبير بالنسبة لي".

الجناح البالغ من العمر 27 عاما هو أبرز الأسماء التي أنجبتها الكرة المصرية عبر تاريخها.

فهو الذي قاد المنتخب المصري للعودة لكأس العالم بعد غياب 28 عاما، ويتألق في الدوري الإنجليزي مع ليفربول، ومع روما في الدوري الإيطالي من قبله.

اقرأ أيضا

هل تعلم أن عم ميتشو درب الخطيب والزمالك؟

ماذا تقول فوتبول مانجر عن ميتشو والزمالك

مواجهة وحيدة لميتشو أمام ناد مصري

ميتشو: حلمي أصبح حقيقة.. ولنبدأ فورا العمل

لاسارتي يتمسك بالحصول على الشرط الجزائي من الأهلي.. ووكيله يعقب

الخطيب يبدأ مناقشة ملف المدرب الجديد والإعلان قد يكون نهاية الشهر

محمد صلاح ليفربول منتخب مصر

نرشح لكم

أخر الأخبار

صلاح يوضح سبب دعمه لـ عمرو وردة: التحرش بحاجة للعلاج ساعة | منتخب مصر
الأهلي يخاطب اتحاد الكرة للتأكيد على رفض الأخطاء التحكيمية: نفذ صبرنا وندرس ما لا نتمناه ساعة | مصر
خبر في الجول - مندوب إداري من سموحة في الأهلي من أجل ناصر ماهر ساعة | أوروبا
محمد صلاح يوجه رسالة لرئيس اتحاد الكرة المقبل ساعة | المحترفون
شوبير عن تذمر صلاح من معسكر كأس إفريقيا: نفس الاتهامات التي وجهها خلال المونديال ساعة | مصر
صلاح يتحدث لأول مرة عن أسباب الفشل في أمم إفريقيا: اللاعبون لم يكونوا سعداء ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خطوة للخطيب بعد الخسارة أمام بيراميدز 2 إيميليانو دياز لـ في الجول: رامون اعتذر عن عدم تدريب الزمالك.. ووكيله يوضح "مفاجأة" ضمن الأسباب 3 انتهت نهائي مونديال الناشئين – يد مصر (32) يد ألمانيا (28) الفراعنة أبطاااال العالم 4 مؤتمر رئيس الزمالك: عن مستجدات ملف المدرب وهجوم على يونس وجعفر و"دياز عرض نفسه علينا"

قد ينال إعجابك