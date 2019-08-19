صلاح يرد لأول مرة على "التفكير في الاعتزال دوليا"

لأول مرة تحدث نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول عن إمكانية اعتزال اللعب الدولي.

صلاح دخل في أكثر من أزمة مع اتحاد الكرة ومسؤولي المنتخب في العامين الأخيرين، مما يفتح الباب لشائعات اعتزاله اللعب دوليا.

ورد صلاح على سؤاله هل فكرت يوما في الاعتزال الدولي بقوله "الأمر صعب للغاية، أحب مصر من كل قلبي، دائمًا ما أفكر فيها".

وأضاف في تصريحات لشبكة CNN "يدفعني حب مصر إلى الأمام منذ أن غادرت البلاد للاحتراف، لأكون قدوة للأطفال الذين يحلمون أن يصبحوا مثلي يوما ما".

وأردف "أريد أن أكون هذا الشخص الذي يلهم الأطفال، لذا فإن ترك منتخب مصر أمر كبير بالنسبة لي".

الجناح البالغ من العمر 27 عاما هو أبرز الأسماء التي أنجبتها الكرة المصرية عبر تاريخها.

فهو الذي قاد المنتخب المصري للعودة لكأس العالم بعد غياب 28 عاما، ويتألق في الدوري الإنجليزي مع ليفربول، ومع روما في الدوري الإيطالي من قبله.

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