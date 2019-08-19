سبورت: فيدال يرغب في الاستمرار مع برشلونة رغم اهتمام إنتر

الإثنين، 19 أغسطس 2019 - 14:46

كتب : FilGoal

أرتورو فيدال - برشلونة

قرر أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة الاستمرار مع فريقه خلال الموسم الجاري وعدم الرحيل عن صفوفه خلال السوق الصيفية الجارية رغم وجود عرض من إنتر ميلان. وذلك حسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وقال التقرير إن لاعب الوسط التشيلي فضل البقاء مع برشلونة وعدم الرحيل إلى إنتر رغم رغبة النادي الإيطالي القوية في الحصول على خدماته.

وأشارت سبورت إلى أن اللاعب أوضح إلى إنتر وبرشلونة رغبته في الاستمرار مع كامب نو والقتال من أجل المشاركة كأساسي مع الفريق خلال الموسم الجاري.

أخبار متعلقة

تقرير: كونتي يطلب ضم فيدال لـ إنتر فيدال وميديل يدافعان عن ميسي: الأرجنتين تعرضت للظلم أمام البرازيل.. والطرد غير مستحق التشكيل - فيدال وسانشيز يبدأن حملة دفاع تشيلي عن لقبها.. ولاعب ريال مدريد يقود اليابان

صاحب الـ32 عاما انضم إلى برشلونة قادما من بايرن ميونيخ في صيف 2018 ويمتد عقده الحالي مع الفريق الكتالوني حتى صيف 2021.

وشارك فيدال خلال الموسم الماضي في 53 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 7 آخرين.

ويمتلك برشلونة في مركز فيدال حاليا كل من رافينيا ألكانتارا وكارليس ألينيا وريكي بويج وإيفان راكيتيتش وآرثر وفرينكي دي يونج.

اقرأ أيضا

انتهى ملف مدرب الزمالك.. ميتشو مديرا فنيا للفارس الأبيض

ميتشو: حلمي أصبح حقيقة.. ولنبدأ فورا العمل

الروبي لـ في الجول: حٌميد سيكون ضمن الأفضل خلال سنتين

لاسارتي يتمسك بالحصول على الشرط الجزائي من الأهلي.. ووكيله يعقب

الخطيب يبدأ مناقشة ملف المدرب الجديد والإعلان قد يكون نهاية الشهر

اتحاد العاصمة الجزائري يعلن في بيان رسمي احتمالية انسحابه من دوري أبطال إفريقيا

سوق الانتقالات

نرشح لكم

أخر الأخبار

صلاح يوضح سبب دعمه لـ عمرو وردة: التحرش بحاجة للعلاج ساعة | منتخب مصر
الأهلي يخاطب اتحاد الكرة للتأكيد على رفض الأخطاء التحكيمية: نفذ صبرنا وندرس ما لا نتمناه 2 ساعة | مصر
خبر في الجول - مندوب إداري من سموحة في الأهلي من أجل ناصر ماهر 2 ساعة | أوروبا
محمد صلاح يوجه رسالة لرئيس اتحاد الكرة المقبل 2 ساعة | المحترفون
شوبير عن تذمر صلاح من معسكر كأس إفريقيا: نفس الاتهامات التي وجهها خلال المونديال 2 ساعة | مصر
صلاح يتحدث لأول مرة عن أسباب الفشل في أمم إفريقيا: اللاعبون لم يكونوا سعداء 2 ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خطوة للخطيب بعد الخسارة أمام بيراميدز 2 إيميليانو دياز لـ في الجول: رامون اعتذر عن عدم تدريب الزمالك.. ووكيله يوضح "مفاجأة" ضمن الأسباب 3 انتهت نهائي مونديال الناشئين – يد مصر (32) يد ألمانيا (28) الفراعنة أبطاااال العالم 4 مؤتمر رئيس الزمالك: عن مستجدات ملف المدرب وهجوم على يونس وجعفر و"دياز عرض نفسه علينا"

قد ينال إعجابك