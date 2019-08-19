سبورت: فيدال يرغب في الاستمرار مع برشلونة رغم اهتمام إنتر

قرر أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة الاستمرار مع فريقه خلال الموسم الجاري وعدم الرحيل عن صفوفه خلال السوق الصيفية الجارية رغم وجود عرض من إنتر ميلان. وذلك حسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وقال التقرير إن لاعب الوسط التشيلي فضل البقاء مع برشلونة وعدم الرحيل إلى إنتر رغم رغبة النادي الإيطالي القوية في الحصول على خدماته.

وأشارت سبورت إلى أن اللاعب أوضح إلى إنتر وبرشلونة رغبته في الاستمرار مع كامب نو والقتال من أجل المشاركة كأساسي مع الفريق خلال الموسم الجاري.

صاحب الـ32 عاما انضم إلى برشلونة قادما من بايرن ميونيخ في صيف 2018 ويمتد عقده الحالي مع الفريق الكتالوني حتى صيف 2021.

وشارك فيدال خلال الموسم الماضي في 53 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 7 آخرين.

ويمتلك برشلونة في مركز فيدال حاليا كل من رافينيا ألكانتارا وكارليس ألينيا وريكي بويج وإيفان راكيتيتش وآرثر وفرينكي دي يونج.

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