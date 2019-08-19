مدافع ليفربول السابق: صلاح وماني وفيرمينو في حاجة إلى الراحة

يعتقد ستيفن وارنوك مدافع ليفربول السابق أن الثلاثي الهجومي الناري الذي يملكه الريدز، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، بحاجة للراحة.

خط هجوم ليفربول يعد ضمن الأخطر حول العالم بقيادة هذا الثلاثي.

وقال وارنوك تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس: "أعتقد أن يورجن كلوب ربما يعرف أنه سيكون طلباً كبيراً، إذ ينافس في سبع بطولات هذا الموسم".

وأضاف مدافع ليفربول في الفترة من 2002 إلى 2007 "هناك المزيد من المباريات، وتأتي عقب بطولتي كوبا أمريكا وكأس أمم إفريقيا".

وواصل "كلوب يعلم أنهم سيحتاجون إلى الراحة في مرحلة ما. لقد تحدث بصراحة عن إمكانية إيجاد وقت خلال الموسم لمنح ماني وصلاح وفيرمينو مزيدًا من الراحة لأنهم سيحتاجون إليها".

وتساءل "متى سيختار ذلك الوقت؟" قبل أن يضيف "ربما في مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي، قد يضطر إلى ذلك".

وأتم "هذا هو الوقت المناسب الذي يتعين عليه منح البدلاء فرصة، مثل ديفوك أوريجي وجيردان شاكيري وريان بروستر".

كان كلوب قد أسهب في الإشادة بالثلاثي الهجومي الناري الذي يملكه، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه: "في كثير من الأحيان في مشواري، كان لدي لاعبون مميزون دائمًا لكنهم لم يكونوا من الطراز العالمي، الآن والحمد لله لدي هذا الثلاثي وهم يصنعون الفرق".

وأضاف "محمد صلاح، ساديو ماني، بوبي فيرمينو، هؤلاء النجوم في الثلث الأخير رائعون حقًا".

وأوضح المدرب الألماني "إنهم يمثلون تهديدًا مستمرا، مهما كانوا مرهقين. إنه أمر رائع ، وبالطبع يصنعون الفارق دائما".

وسجل صلاح هدفا وصنع مثله في شباك نورويتش سيتي ليقود الفريق للفوز 4-1 في افتتاح الدوري، أما ماني فأحرز هدف ليفربول الأول في مرمى ساوثامبتون، وهو الثالث له في آخر مباراتين، ليقود فريقه للفوز على ساوثامبتون 2-1 ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لملاقاة أرسنال ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل، وهما يتصدران جدول الترتيب بست نقاط لكلاهما.

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