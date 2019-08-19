بيكام يدعم ساني بعد جراحة الصليبي

دعم دافيد بيكام نجم الكرة الإنجليزية السابق ليروي ساني جناح مانشستر سيتي بعد الخضوع لعملية جراحية في الركبة.

قبل أيام، أعلن نادي مانشستر سيتي إصابة لاعبه الألماني ليروي ساني بقطع في الرباط الصليبي ليغيب عن صفوف الفريق لعدة أشهر.

ونشر بيكام صورته مع ساني وعلق عليها قائلا: "هذا هو اليوم الأول لك بعد العملية، ستعود إلى الملاعب أقوى، أنت لاعب مذهل وشخص رائع".

وأضاف عبر حسابه الشخصي على إنستجرام "لديك عائلة وأصدقاء وزملاء في الفريق ينتظرون عودتك".

ساني خاض فقط 12 دقيقة في مباراة الدرع الخيرية أمام ليفربول بعدما سقط في منتصف الملعب يعاني من ألم في الركبة.

وأشارت الفحوصات الطبية التي أجرها اللاعب البالغ 23 عاما إصابته والتي ستجعله يغيب عن الملاعب ما لا يقل عن 6 أشهر.

وشارك ساني في 47 مباراة بالموسم الماضي مع سيتي وسجل 16 هدفا وأرسل 18 تمريرة حاسمة.

ورغم أنه أحد العناصر الأساسية لسيتي إلا أن سياسة التدوير التي يتبعها المدرب جوسيب جوارديولا تبقي ساني في أوقات كثيرة على دكة البدلاء.

وساهم ساني في تتويج سيتي بكأس الدرع الخيرية يوم الأحد بالفوز على ليفربول بركلات الترجيح وشارك لمدة 13 دقيقة في المباراة.

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