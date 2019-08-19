ما تبلغنا به "فوتبول مانجر" عن ميتشو.. تناسب بينه وبين قائمة الزمالك

يبدو ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" وقائمة الزمالك كعنصرين مناسبين لبعضهما البعض، حسبما تخبرنا بيانات المدرب على لعبة "فوتبول مانجر".

يفضل ميتشو طريقة 4-2-3-1 التي طبقها الزمالك لفترات طويلة، آخرها فترته مع كريستيان جروس الذي عول على ثنائية وسط الملعب بين طارق حامد وفرجاني ساسي.

فوتبول مانجر" هي اللعبة الأكثر واقعية وتقدم أقرب انعكاس للحقيقة بالنسبة للاعبي ومدربي كرة القدم، فإحصائياتها تعتمد على شركة "بروزون" التي تقدم إحصائيات لفرق عالمية عديدة أهمها أرسنال ، فبماذا تخبرنا عن ميتشو؟

4-2-3-1

هي الخطة المفضلة لميتشو، ولكن من تصريحات الرجل يبدو وأنه مرن تكتيكيا للغاية.

يتحدث ميتشو عن فوزه ضد كايزر تشيفس 3-1 في الدوري قائلا: "غيرنا الطريقة إلى 3-4-1-2 بوجود صانعي لعب، وجعلتهم يسقطون كثيرا لاستلام الكرة في وسط الملعب في محاولة لإخراج تشيفس من مناطقهم".

لدى ميتشو خطة مفضلة، ولكنه مرن ويستطيع التلون على حسب ظروف المباراة.

مدرب هجومي

يريد ميتشو من ظهيريه المشاركة الهجومية الدائمة، بوجود حمدي النقاز وعبد الله جمعة فقد يجد ميتشو ضالته.

وبوجود ساسي، وجيش من الأجنحة الهجوميين، سيجد ميتشو الخلطة الهجومية التي يبحث عنها.

يحب الضغط المكثف

يحب ميتشو من فرقه أن تسترجع الكرة من أقرب نقطة لمرمى الخصم، ولا يهم إن حدث ذلك بأكبر عدد من اللاعبين.

ما يريده ميتشو هنا سيتطلب معدلات ركض كبيرة من لاعبي الزمالك، ولكنه سيجعل مواجهتهم صعبة للغاية إذا تشربوا مما يريده ميتشو.

محفز جيد

في مزاياه الشخصية، نجد أن ميتشو محفز جيد حيث حصل في تلك المنطقة على 18/20.

هذه الميزة عكستها تصريحاته من قبل.

تحدث ميتشو عما فعله عندما أخطأ حارسه واين سانديلاندز في مباراة أمام صن داونز وكلف فريقه هدفا قائلا: "لن تجدني ألوم لاعبا، لأنني أحترم اللاعبين بشدة، ولا يوجد لاعب يخطئ متعمدا".

وأضاف "ما بين الشوطين جلست بجانب واين وأخبرته أن الخطأ جزء من التاريخ الآن وعليه محوه من ذاكرته، وأن المباراة ستبدأ معه من الشوط الثاني. أنا شخص لا يبحث عن اللوم بل عن الحلول".

ميتشو وصل إلى القاهرة صباح يوم الأحد، قبل أن يجتمع مع رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في منزل الأخير في الساعات الأولى من يوم الاثنين ويوقع على عقود تدريبه للفريق، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي.

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